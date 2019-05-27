Опубликовано видео с места бунта в одесской колонии

МОСКВА, 27 мая — РИА Новости. В Сети появилось видео с места бунта в одесской колонии.

На кадрах видно, что на месте инцидента работают сотрудники правоохранительных органов. На земле лежат головой вниз несколько человек в наручниках.

Ранее "Думская.net" со ссылкой на источники сообщила, что в Одессе в Южной исправительной колонии общего режима № 51 вспыхнули беспорядки. Позже в правоохранительных органах сообщили, что в результате беспорядков пострадали один осужденный и четверо конвоиров. Возбуждено уголовное дело по статье "действия, дезорганизующие работу учреждений исполнения наказаний".