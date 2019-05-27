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РИА Новости

Путин поручил Титову выработать инициативы по контролю в транспортной сфере

Вчера, 14:31
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© РИА Новости / Михаил Климентьев / Перейти в фотобанкПрезидент РФ Владимир Путин во время встречи с уполномоченным при президенте РФ по защите прав предпринимателей Борисом Титовым. 27 мая 2019
Президент РФ Владимир Путин во время встречи с уполномоченным при президенте РФ по защите прав предпринимателей Борисом Титовым. 27 мая 2019
© РИА Новости / Михаил Климентьев
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МОСКВА, 27 мая - РИА Новости. Президент России Владимир Путин поручил уполномоченному по правам предпринимателей в России Борису Титову подготовить предложения по совершенствованию системы контроля в транспортной сфере, где, по словам омбудсмена, растет административная нагрузка.
Титов на встрече с Путиным напомнил о поручении президента по внесению изменений в законодательство, согласно которым должны, прежде всего, применяться предупреждения, а потом – штрафы. По его словам, есть органы контрольного надзора, которые отдают приоритет предупреждениям: МЧС – 47% в 2016 году, а в 2018-м уже 66% – это предупреждения, а не штрафные санкции.
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Но, по словам Титова, есть и те сферы, где предупреждения практически не используются. "С другой стороны, есть и органы, которые практически вообще сегодня не используют предупреждения. Ростехнадзор, например, практически не использует предупреждения. То есть сегодня, к сожалению, это пока не работает", - сказал он.
"Статьи-рекордсмены, по которым административная нагрузка растет, прежде всего, связаны с транспортом. То есть эти новые системы контроля. Понятно, что там было очень "низко", их не было, а сегодня они растут. Это и (система) "Платон", и превышение массы или так называемых габаритов транспортного средства, это контроль на дорогах. Сегодня, в общем, это выливается уже в серьезные цифры", - отметил Титов.
"Но контролировать надо", - отреагировал президент. "Совершенно правильно, но пока технология, по нашему мнению, до конца не отработана, потому что иногда у нас бывают технические сбои. Это такие специальные системы контроля прямо на дороге, в потоке. Бывает, что в течение всего маршрута грузовик проезжает несколько таких пунктов, два или три его пропускают, на четвертом фиксируют. И он узнает о том, что у него штраф, только через какое-то время, уже приехав в пункт назначения", - пояснил Титов.
Президент уточнил, почему тогда выписывается штраф, за какое нарушение. Титов рассказал, что речь идет о превышении массы грузовика или габаритных размеров. "Понимаете, там бывают мягкие тенты, на ветру чуть-чуть изменилось – его штрафуют. Это автоматический контроль", - разъяснил он.
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"Мы просто фиксируем, что это стало серьезной финансовой нагрузкой на транспортные компании. Мы предлагали, во-первых, выставить знаки, по крайней мере, чтобы предупреждать, что такая система контроля установлена на дороге. Хотя бы грузовики знали, что они проехали ее, и водители могли бы проверить", - добавил бизнес-омбудсмен, отметив, что речь идет о том, что технически не налажен инструмент, поэтому механизм нужно усовершенствовать.
"Понял. Борис Юрьевич, у меня знаете, какое предложение. Я согласен с вами полностью, потому что если там тент ветром раздуло, а за это человека наказывают, хотя нет никакого нарушения на самом деле, с этим со всем нужно разобраться. И я вас попросил бы, кроме такого большого и объемного доклада, просто по ключевым вопросам подготовить ваши предложения. Вижу, что они у вас есть", - подчеркнул Путин.
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Борис ТитовВладимир ПутинОбщество
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