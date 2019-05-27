Путин поручил Титову выработать инициативы по контролю в транспортной сфере

МОСКВА, 27 мая - РИА Новости. Президент России Владимир Путин поручил уполномоченному по правам предпринимателей в России Борису Титову подготовить предложения по совершенствованию системы контроля в транспортной сфере, где, по словам омбудсмена, растет административная нагрузка.

Титов на встрече с Путиным напомнил о поручении президента по внесению изменений в законодательство, согласно которым должны, прежде всего, применяться предупреждения, а потом – штрафы. По его словам, есть органы контрольного надзора, которые отдают приоритет предупреждениям: МЧС – 47% в 2016 году, а в 2018-м уже 66% – это предупреждения, а не штрафные санкции.

Но, по словам Титова, есть и те сферы, где предупреждения практически не используются. "С другой стороны, есть и органы, которые практически вообще сегодня не используют предупреждения. Ростехнадзор, например, практически не использует предупреждения. То есть сегодня, к сожалению, это пока не работает", - сказал он.

"Статьи-рекордсмены, по которым административная нагрузка растет, прежде всего, связаны с транспортом. То есть эти новые системы контроля. Понятно, что там было очень "низко", их не было, а сегодня они растут. Это и (система) "Платон", и превышение массы или так называемых габаритов транспортного средства, это контроль на дорогах. Сегодня, в общем, это выливается уже в серьезные цифры", - отметил Титов.

"Но контролировать надо", - отреагировал президент. "Совершенно правильно, но пока технология, по нашему мнению, до конца не отработана, потому что иногда у нас бывают технические сбои. Это такие специальные системы контроля прямо на дороге, в потоке. Бывает, что в течение всего маршрута грузовик проезжает несколько таких пунктов, два или три его пропускают, на четвертом фиксируют. И он узнает о том, что у него штраф, только через какое-то время, уже приехав в пункт назначения", - пояснил Титов.

Президент уточнил, почему тогда выписывается штраф, за какое нарушение. Титов рассказал, что речь идет о превышении массы грузовика или габаритных размеров. "Понимаете, там бывают мягкие тенты, на ветру чуть-чуть изменилось – его штрафуют. Это автоматический контроль", - разъяснил он.

"Мы просто фиксируем, что это стало серьезной финансовой нагрузкой на транспортные компании. Мы предлагали, во-первых, выставить знаки, по крайней мере, чтобы предупреждать, что такая система контроля установлена на дороге. Хотя бы грузовики знали, что они проехали ее, и водители могли бы проверить", - добавил бизнес-омбудсмен, отметив, что речь идет о том, что технически не налажен инструмент, поэтому механизм нужно усовершенствовать.