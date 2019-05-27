Россия интенсифицировала работу по отмене роуминга внутри ЕАЭС

ГОРКИ, 27 мая — РИА Новости. Россия интенсифицировала работу по поэтапной отмене роуминга внутри Евразийского экономического союза (ЕАЭС), сообщил вице-премьер Максим Акимов на совещании у премьер-министра Дмитрия Медведева.

Он напомнил, что в июне 2017 года был отменен роуминг между государствами — членами Европейского союза. "По вашему поручению мы интенсифицировали работу по поэтапной отмене роуминга со странами Союза (Евразийского. — Прим. ред.): Арменией, Белоруссией, Казахстаном, Киргизией, Россией внутри пятерки", — сказал Акимов.

В декабре прошлого года замглавы Федеральной антимонопольной службы Анатолий Голомолзин говорил, что страны Евразийского экономического союза (ЕАЭС) обсуждают отмену роуминга внутри организации. Он также предположил, что отмена роуминга внутри ЕАЭС может быть регламентирована соответствующим соглашением.

По словам Акимова, это длительный процесс, прежде всего необходимо заботиться о качестве услуги, об учете интересов российских операторов. "Первым шагом на этом пути станет принятие соглашения о создании единого тарифного пространства на услуги завершения звонков. Это первый шаг. Проект документа внесен Россией, прорабатывается на площадке ЕЭК. Мы рассчитываем, что в этом году мы согласуем документ для скорейшего его подписания", — добавил вице-премьер.

По его словам, это может стать важным вкладом в мобильность граждан Союза.

Глава правительства в ходе заседания сообщил, что подписал постановление правительства, закрепляющее в правилах услуг телефонной связи отмену внутрисетевого роуминга.

"Напомню, что в соответствии с законодательством внутренний роуминг на территории России отменяется с 1 июня. Сотовые операторы уже фактически перешли на новые стандарты работы, законодательством также укрепляются бесплатные входящие вызовы на всей территории России, включая Крым. Это, конечно, сделало поездки по стране гораздо комфортнее", — сказал Медведев.