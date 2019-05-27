Сообщения о минировании торговых центров в Благовещенске не подтвердились

БЛАГОВЕЩЕНСК, 27 мая - РИА Новости. Информация о минировании торговых центров города Благовещенска не подтвердилась, сообщили журналистам в пресс-службе УМВД по Амурской области.
Ранее представитель экстренных служб Амурской области рассказал РИА Новости о проверке сообщений о "минировании" по девяти адресам, в соцсетях появились фото и видео эвакуации людей из торгово-развлекательного центров "Мега", "Флагман", "Перекресток", "Острова", торгового центра "Зея".
"Сегодня в дежурную часть отдела полиции города Благовещенска поступили сообщения о якобы заминировании торговых центров. Заинтересованными службами осуществлены проверочные мероприятия. Предметов, представляющих опасность, не обнаружено", - отметили в пресс-службе УМВД по Амурской области.
Новая волна сообщений и звонков о "минировании" началась в России в январе и затронула города от Дальнего Востока до южных и северо-западных регионов. Похожая ситуация сложилась более года назад. Тогда массовые звонки о "минировании" учреждений и торговых центров в РФ начались 11 сентября 2017 года. По данным московского управления ФСБ, волна анонимных звонков охватила 75 из 85 регионов России. По оценке ФСБ, только в Москве ущерб от "минирований" составил 150 миллионов рублей. Всего было эвакуировано почти 2 миллиона человек из тысяч торговых центров, вокзалов и других объектов по всей стране. Ни в одном случае угроза взрывов не подтвердилась.