Ассоциация производителей стеклянной тары поддержала идею приема бутылок

МОСКВА, 27 мая - РИА Новости. Ассоциация производителей стеклянной тары поддерживает идею о приеме в российских торговых сетях потребительской тары, включая бутылки, у населения, сообщила РИА Новости исполнительный директор Ассоциации производителей стеклянной тары Елена Емельянова.
В понедельник газета "Известия" сообщила, что премьер-министр РФ Дмитрий Медведев дал поручение Минприроды, Минпромторгу и Минэкономразвития проработать вопрос обязательного приема у населения российскими торговыми сетями потребительской тары, включая полимерную и стеклянную.
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"Ассоциация однозначно поддерживает инициативу премьер-министра. На мой взгляд, ее реализация должна основываться на удобстве населения. Все-таки большее количество стеклянной тары как отхода образуется у населения. Если гражданам удобно использовать контейнеры для раздельного сбора на мусорных площадках во дворе - отлично, если удобно использовать дома - мы тоже за. Суть в том, что необходимо просто уже начать собирать стеклобой", - сказала Емельянова.
Она отметила, что граждане будут более мотивированы сдавать стеклянную тару, если у них будет материальные стимулы для этого. "Все сопутствующие вопросы, возникающие из этой инициативы, требуют детальной проработки. Должны учитываться мнения всех сторон, участвующих в этом процессе", - указала собеседник агентства.
При этом ассоциация отмечает "колоссальную нехватку" стеклобоя как вторичного сырья. "Переработчики констатируют факт, что они нам не могут поставлять качественное сырье, стеклобой, в нужном для нас количестве, потому что у них нет сырья для переработки, то есть именно отходов", - добавила Емельянова. Она отметила, что обязательный прием тары у населения, таким образом, может помочь в решении данных проблем.
Ранее председатель президиума Ассоциации компаний розничной торговли (АКОРТ, объединяет крупнейшие российские торговые сети) Сергей Беляков сообщил РИА Новости, что отечественные сети-члены ассоциации могут провести в текущем году пилотные проекты по сбору у населения упаковки и тары для их вторичной переработки.
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