Новак прокомментировал возможные санкции США против "Северного потока — 2"

МОСКВА, 27 мая - РИА Новости. Проект "Северный поток — 2" реализуется по графику, комментировать возможные санкции можно только по факту, заявил журналистам министр энергетики РФ Александр Новак.

"Мы это слышим давно, что такие проекты разрабатываются... Давайте комментировать не слова, а факты. Проект строится и продолжает строиться в соответствии с утвержденным графиком", - сказал Новак, отвечая на вопрос о возможных санкциях США против "Северного потока — 2".

"Мне трудно комментировать про риски", - добавил министр.

США неоднократно заявляли о намерениях ввести санкции в отношении "Северного потока — 2". В частности, на прошлой неделе об этом заявил министр энергетики США Рик Перри после встречи с президентом Украины Владимиром Зеленским.

Проект "Северный поток — 2" предполагает строительство двух ниток газопровода общей мощностью 55 миллиардов кубометров газа в год от побережья России через Балтийское море до Германии. Его планируется достроить в 2019 году. Газопровод пройдет через территориальные воды или исключительные экономические зоны РФ, Финляндии, Швеции, Дании и Германии.

США выступают против этого проекта. Президент России Владимир Путин в этой связи говорил, что президент США Дональд Трамп преследует интересы американского бизнеса в поставках СПГ в Европу. Российская сторона неоднократно заявляла, что проект "Северный поток — 2" является абсолютно коммерческим и конкурентным.