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РИА Новости

Американский ученый назвал главную опасность искусственного интеллекта

Вчера, 14:24
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© Depositphotos / agsandrewИскусственный интеллект
Искусственный интеллект
© Depositphotos / agsandrew
ПЕКИН, 27 мая – РИА Новости. Искусственный интеллект как технология сам по себе не представляет угрозу, опасность заключается в том, как человек будет использовать создаваемые технологии, считает профессор Междисциплинарного центра биоэтики Йельского университета США Венделл Валлах.
"Суть не в том, что искусственный интеллект, который мы будем создавать в следующие 20 лет, представляет из себя нечто пугающее. Иногда пугает сам человек и то, как он будет использовать созданные технологи", - сказал Валлах в беседе с РИА Новости на полях форума по искусственному интеллекту, организованного аналитическим центром "Тайхэ" (Taihe).
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Он отметил, что технологии могут стать опасными, если кто-то захочет использовать их для манипуляции поведением и чувствами людей.
"Подумайте, что произойдет, если у нас будут сенсоры, которые знают, когда вы чувствуете страх или уязвимость... Для меня пугающим представляется использование искусственного интеллекта в целях слежки. Кроме того, что будет, если искусственный интеллект будет контролировать смертоносное оружие. Это очень пугающе, но нам не нужно делать этого всего", - сказал Валлах.
При этом он скептически настроен относительно того, насколько быстро ученые смогут создать нечто подобное человеческому мозгу, препятствием для этого могут стать и этические вопросы.
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"Я думаю, что мы пока очень далеки от создания чего-то подобного человеческому мозгу, очень далеко. Что это значит? Двадцать лет, пятьдесят лет, сто лет, я не знаю. Некоторые мои коллеги считают, что в течение двадцати лет, я так не считаю. Я полагаю, что мы будем спотыкаться больше, чем мы думаем. Я немного более скептичен, чем большинство, потому что я очень много думал об этических вопросах и я осознал, что все очень непросто", - сказал Валлах.
Тем не менее Валлах полагает, что в будущем технологии будут приносить больше пользы, чем таить в себе угрозы, сложность заключается в минимизации нежелательных последствий для общества.
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