Путин призвал бороться с "несуразными" проверками бизнеса

Владимир Путин и уполномоченный при президенте РФ по защите прав предпринимателей Борис Титов во время встречи. 27 мая 2019

Владимир Путин и уполномоченный при президенте РФ по защите прав предпринимателей Борис Титов во время встречи. 27 мая 2019

МОСКВА, 27 мая - РИА Новости. Несуразные проверки и административная нагрузка на бизнес недопустимы, с ними надо бороться, заявил президент РФ Владимир Путин.

Глава государства провел рабочую встречу с уполномоченным при президенте по защите прав предпринимателей Борисом Титовым, который представил ежегодный доклад о положении дел с правами человека в области предпринимательской деятельности.

"Несуразность или перетекание административной нагрузки из одного вида в другой недопустимы, с этим нужно бороться, так же как, вы сейчас сказали, с избыточным либо неточным контролем на дорогах. Нельзя допустить, чтобы люди страдали, чтобы конкретные предприятия от этого страдали", - заявил Путин.

Кроме доклада Титов представил президенту "Реестр проблем российского бизнеса" и попросил его дать поручение продолжить работу над докладом на базе аналитического центра при правительстве.

"Эта межведомственная рабочая группа, которая работала над нашим докладом по развитию несырьевого сектора, продолжить работу этой межведомственной рабочей группы. Там работают представители всех министерств и ведомств, которые заинтересованы, Центрального банка, бизнеса и эксперты, чтобы уже проработать все наши предложения и потом на комиссии правительства дать окончательные предложения по поручению", - пояснил он.