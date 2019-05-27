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РИА Новости

В Хакасии настаивают запретить госслужбу напавшему на журналиста чиновнику

Вчера, 14:13
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© ВГТРК/Вести.руГлава Ширинского района Хакасии Сергей Зайцев
Глава Ширинского района Хакасии Сергей Зайцев
© ВГТРК/Вести.ру
Глава Ширинского района Хакасии Сергей Зайцев . Архивное фото
КРАСНОЯРСК, 27 мая — РИА Новости. Прокуратура Хакасии настаивает на запрете госслужбы на два года для главы Ширинского района Сергея Зайцева, напавшего на журналиста, сейчас чиновник занимает должность на законных основаниях, сообщили РИА Новости в прокуратуре республики.
В апреле Следственный комитет России сообщал, что Зайцев вместе с главой Ширинского сельсовета Юрием Ковалевым были осуждены за то, что в селе Шира не были выполнены требования законодательства в сфере пожарной безопасности, гражданской обороны и защиты населения от ЧС, в результате чего 12 апреля 2015 года погибли 12 человек, 54 получили различные ранения, также был причинен значительный материальный ущерб. Кроме того, начальник отряда противопожарной службы Хакасии Виктор Зенков, как установил суд, не руководил тушением пожаров, из-за чего произошло масштабное распространение огня.
Председатель комиссии Совета Федерации РФ по информационной политике Алексей Пушков на заседании Временной комиссии Совета Федерации по информационной политике и взаимодействию со СМИ в ММПЦ МИА Россия сегодня. 24 апреля 2019
Вчера, 03:22
Пушков посоветовал напавшему на журналиста чиновнику "собирать вещи"
Суд признал их виновными в халатности, повлекшей по неосторожности гибель людей и разрушительные последствия. Зайцев получил 4,5 года лишения свободы, Ковалев - 4 года и 8 месяцев, Зенков - 4 года и 7 месяцев. В соответствии с постановлением Госдумы "Об объявлении амнистии в связи с 70-летием Победы в Великой Отечественной войне 1941-1945 годов" они были освобождены от назначенного наказания.
По данным прокуратуры, пока приговор не вступил в законную силу, Зайцев может продолжать работать в должности главы района.
"Есть приговор, который не вступил в законную силу. Этот приговор обжалован прокуратурой республики в связи с мягкостью назначенного наказания. В том числе мы обращаем внимание суда на необходимость дополнительного наказания в виде лишения права занимать руководящие должности в государственных и муниципальных органах сроком на два года. Он (Зайцев - ред.) же тоже обжаловал. Идет процесс, пока занимает (пост - ред.)", - сказала представитель прокуратуры.
Член "Единой России", глава Ширинского района Хакасии Зайцев напал на журналиста телеканала "Россия 24" в своем рабочем кабинете. На кадрах, показанных в эфире "России 24", видно, как чиновник хватает микрофон, который держит корреспондента, а затем выталкивает его и бросает на пол. После чего журналиста вытаскивают из кабинета, кто-то пытается закрыть камеру, и все это сопровождается руганью со стороны чиновника. Видео получило широкий резонанс. Позднее чиновник обвинил журналиста в провокации, а СК в отношении Зайцева завел уголовное дело воспрепятствовании журналистской деятельности.
Выпуск программы Вести. Дежурная часть от 25.05.19
26 мая, 22:57
В ЕР прокомментировали нападение хакасского чиновника на журналиста
Президиум генерального совета "Единой России" принял решение исключить Зайцева из партии и приостановить его полномочия как члена регионального политического совета, сообщила пресс-служба единороссов со ссылкой на секретаря генсовета партии Андрея Турчака.
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