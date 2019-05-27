Патриарх Кирилл надеется на прекращение гонений на УПЦ при Зеленском

"Совсем недавно произошло важное событие на Украине - сменился президент. Мы надеемся, что изменится политика государства в области церкви. Прежняя власть открыто встала на путь притеснения людей по религиозному принципу… Надеемся, что с приходом нового президента эти злоупотребления прекратятся", - сказал патриарх на встрече с Миятович в понедельник в Совете Европы в Страсбурге.

"Были приняты два дискриминационных закона, один из них запрещает Украинской православной церкви называться так, как она сама себя называет. Это основополагающий принцип отношения государства к религиозной организации – не вмешиваться во внутренние дела, государство должно предоставлять религиозным организациями право называть себя так, как они предпочитают… Хотя вся Украинская православная церковь состоит из украинских граждан, иерархия с украинскими паспортами, государство запрещает ей называться украинской, пытаясь представить ее как "церковь Российской Федерации". Хотя от России у нее полная автономия", - отметил предстоятель РПЦ.

Второй дискриминационный закон, по его словам, - отмена юрисдикции (подчинение) общин. "Государство поощряло смену юрисдикционной принадлежности приходов… Введена очень странная процедура: любой житель населенного пункта, относится он к церкви или нет, православный или неверующий, более того, он мог даже не жить в этом населенном пункте по факту, но он имел право прийти на собрание общины и требовать смены ее юрисдикции. Чаще всего это приводило к протестам реальных прихожан. Тогда на них просто нападали. У нас много видео, когда людей просто избивают здоровые, крепкие парни. А потом объявляется о смене юрисдикции общины", - рассказал патриарх Кирилл.