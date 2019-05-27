Патриарх Кирилл надеется на прекращение гонений на УПЦ при Зеленском

СТРАСБУРГ, 27 мая - РИА Новости. Патриарх Московский и всея Руси Кирилл заявил комиссару Совета Европы по правам человека Дунье Миятович, что надеется на прекращение гонений на верующих Украинской православной церкви при новом президенте Украины Владимире Зеленском.
"Совсем недавно произошло важное событие на Украине - сменился президент. Мы надеемся, что изменится политика государства в области церкви. Прежняя власть открыто встала на путь притеснения людей по религиозному принципу… Надеемся, что с приходом нового президента эти злоупотребления прекратятся", - сказал патриарх на встрече с Миятович в понедельник в Совете Европы в Страсбурге.
"Были приняты два дискриминационных закона, один из них запрещает Украинской православной церкви называться так, как она сама себя называет. Это основополагающий принцип отношения государства к религиозной организации – не вмешиваться во внутренние дела, государство должно предоставлять религиозным организациями право называть себя так, как они предпочитают… Хотя вся Украинская православная церковь состоит из украинских граждан, иерархия с украинскими паспортами, государство запрещает ей называться украинской, пытаясь представить ее как "церковь Российской Федерации". Хотя от России у нее полная автономия", - отметил предстоятель РПЦ.
Второй дискриминационный закон, по его словам, - отмена юрисдикции (подчинение) общин. "Государство поощряло смену юрисдикционной принадлежности приходов… Введена очень странная процедура: любой житель населенного пункта, относится он к церкви или нет, православный или неверующий, более того, он мог даже не жить в этом населенном пункте по факту, но он имел право прийти на собрание общины и требовать смены ее юрисдикции. Чаще всего это приводило к протестам реальных прихожан. Тогда на них просто нападали. У нас много видео, когда людей просто избивают здоровые, крепкие парни. А потом объявляется о смене юрисдикции общины", - рассказал патриарх Кирилл.