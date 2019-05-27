Ленинградские власти рассказали о состоянии пострадавших при ЧП на стройке

С.-ПЕТЕРБУРГ, 27 мая - РИА Новости. Семь человек, пострадавших при обрушении строительных лесов в Приозерском районе Ленинградской области находятся в состоянии средней тяжести, сообщил РИА Новости представитель регионального правительства.
"Из-под завалов извлечено семь человек, состояние - средней тяжести", - сказал собеседник агентства.
По его словам, четверых пострадавших доставляют в Ленинградскую областную клиническую больницу, где все готово к их приему, еще трое направляются в медицинское учреждение Всеволожска.
"К месту направлен вертолет санавиации", - отметил представитель правительства Ленинградской области.
Строительство трибуны гоночной трассы "Игора Драйв" в Приозерском районе