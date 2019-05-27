Синоптики рассказали о погоде в Москве на этой неделе

МОСКВА, 27 мая - РИА Новости. Аномальная жара в начале недели и кратковременные дожди во второй половине ожидаются в Москве на текущей неделе, сообщает портал Аномальная жара в начале недели и кратковременные дожди во второй половине ожидаются в Москве на текущей неделе, сообщает портал "Метеоновости"

"В текущем мае в Москве уже наблюдалась пара коротких периодов почти июльской погоды. И закончится месяц тоже настоящей летней жарой. В понедельник синоптические процессы над столичным регионом перестроились на умеренный западный перенос, что довольно редко случалось этой весной, поэтому температура воздуха вполне соответствует норме этих дней мая", - говорится в сообщении.

Свежий ветер западной четверти усиливается в порывах до 10-13 метров в секунду и хорошо проветривает Москву, осадков не предвидится, такие погодные условия очень комфорты для громадного мегаполиса, отмечают синоптики.

"Однако впереди жителей и гостей столицы и Подмосковья ждут жаркие денечки. В середине недели температура в Москве будет превышать даже средние июльские показатели на 2-3 градуса. Атмосферные течения в тропосфере сильно отклонятся от западного направления и будут тяготеть к южным румбам", - отмечают метеорологи.

По данным синоптиков, в Москву с юга уже во вторник начнет проникать жаркий воздух из Северной Африки, за длинный световой день в последних числах мая и солнце будет способствовать значительному прогреву воздуха и повышению температуры до 26-29 градусов. Рост дневной температуры в Москве и по области начнется уже во вторник: 28 мая в столице 25-27, в Подмосковье от 22 до 27 градусов, ветер с юго-запада 5-10 метров в секунду.

"Антициклон с Балкан через Турцию и Черное море двигается в Черноземье. Он обеспечит в Москве и ее окрестностях солнечную погоду. Очень теплыми будут и ночи, в среду и четверг температура в диапазоне 13-18 градусов. Днем в среду, 29 мая, в Москве 26-29, по области такая же высокая температура. Ветер теплый южный и юго-западный 5-10 метров в секунду", - отмечается в материале.

В четверг июльскую жару в дневные часы могут немного сбить кратковременные дожди, которые возможны из-за приближения фронтов с запада, юго-запада. В четверг местами в Москве и в Подмосковье не исключены и грозы. При этом в пятницу через столичный регион пройдут фронты, связанные с североатлантическими циклонами, центры которых перемещаются по северу ЕТР. Они могут спровоцировать сильную атмосферную неустойчивость, и, как результат, ливни с грозами.