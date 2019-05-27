На Большом Тютерсе впервые установили православный поклонный крест

МОСКВА, 27 мая — РИА Новости. Участники комплексной природоохранной экспедиции "Острова России – ответственность во имя будущего" установили на острове Большой Тютерс деревянный семиметровый поклонный крест. Об этом сообщила руководитель экспедиции Елена Никандрова.

"Поклонный крест установлен на северном побережье острова Большой Тютерс в рамках патриаршего проекта "Русская Арктика и Антарктида" в память о самоотверженных подвигах русских моряков, воинов и первооткрывателей, к 200-летию открытия Антарктиды русскими мореплавателями вышедшими из Кронштадта. Место установки креста подобрано таким образом, чтобы его могли наблюдать все корабли и суда, следующие по Финскому заливу в сторону Санкт-Петербурга", – сказала руководитель экспедиции.

Елена Никандрова добавила, что деревянный семиметровый поклонный крест весом около тонны был доставлен на остров Большой Тютерс из Санкт-Петербурга на судне экспедиции "Спасатель Карев", а установка креста была проведена силами волонтеров экспедиции.

Чин освящения поклонного креста "в память о самоотверженных подвигах русских моряков, воинов и путешественников, из века в век преумножавших и защищавших владения нашего Отечества", провел епископ Нарьян-Марский и Мезенский Иаков, руководитель патриаршего проекта "Русская Арктика и Антарктида". В богослужении приняли участие члены экспедиции и смотрители маяка острова Большой Тютерс. Установленный экспедицией поклонный крест стал первым в истории православным символом, воздвигнутым на острове Большой Тютерс.