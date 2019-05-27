На Большом Тютерсе впервые установили православный поклонный крест

МОСКВА, 27 мая — РИА Новости. Участники комплексной природоохранной экспедиции "Острова России – ответственность во имя будущего" установили на острове Большой Тютерс деревянный семиметровый поклонный крест. Об этом сообщила руководитель экспедиции Елена Никандрова.
"Поклонный крест установлен на северном побережье острова Большой Тютерс в рамках патриаршего проекта "Русская Арктика и Антарктида" в память о самоотверженных подвигах русских моряков, воинов и первооткрывателей, к 200-летию открытия Антарктиды русскими мореплавателями вышедшими из Кронштадта. Место установки креста подобрано таким образом, чтобы его могли наблюдать все корабли и суда, следующие по Финскому заливу в сторону Санкт-Петербурга", – сказала руководитель экспедиции.
Елена Никандрова добавила, что деревянный семиметровый поклонный крест весом около тонны был доставлен на остров Большой Тютерс из Санкт-Петербурга на судне экспедиции "Спасатель Карев", а установка креста была проведена силами волонтеров экспедиции.
Чин освящения поклонного креста "в память о самоотверженных подвигах русских моряков, воинов и путешественников, из века в век преумножавших и защищавших владения нашего Отечества", провел епископ Нарьян-Марский и Мезенский Иаков, руководитель патриаршего проекта "Русская Арктика и Антарктида". В богослужении приняли участие члены экспедиции и смотрители маяка острова Большой Тютерс. Установленный экспедицией поклонный крест стал первым в истории православным символом, воздвигнутым на острове Большой Тютерс.
Экспедиция "Острова России – ответственность во имя будущего" – часть большого федерального проекта "Сохранение биологического разнообразия и развитие экологического туризма", целью которого является создание условий для популяризации природоохранного движения и повышения ответственности человека за сохранение окружающей среды. В составе экспедиции, вышедшей вечером 23 мая из Санкт-Петербурга на борту судна "Спасатель Карев", 48 специалистов – представители Министерства природных ресурсов и экологии России, волонтеры (инженеры-экологи) морской инженерной компании "Фертоинг" (Санкт-Петербург), участники проекта "Гогланд" РГО и экологические активисты Кронштадта.