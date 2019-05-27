Кандидат в президенты Литвы Науседа не исключил досрочных выборов в Сейм

ВИЛЬНЮС, 27 мая - РИА Новости. Побеждающий на выборах президента Литвы экономист Гитанас Науседа не исключил возможности досрочных выборов в Сейм в 2019 году, передает Sputnik Литва.
По данным Sputnik, по Конституции Литвы очередные парламентские выборы проводятся в год истечения полномочий членов Сейма, во второе воскресенье октября. Таким образом, следующее голосование должно состояться осенью следующего года.
"Выборы в Сейм осенью – не лучшая вещь. Старое правительство, принимая бюджет, оставляет его новому (кабмину – ред.), у которого нет возможности его изменить… Я думаю, что это неверный принцип, и выборы в Сейм весной были бы лучшей альтернативой", - приводит агентство слова Науседы.
Как отмечает агентство, Науседа считает, что сейчас его главной задачей является формирование команды. Он также заявил, что пока в его планы не входят изменения в кабинете министров.
Второй тур выборов президента Литвы прошел 26 мая. Как пишет Sputnik, по предварительным результатам ГИК, Науседа получил 65,86% голосов, его оппонента Ингриду Шимоните поддержали 32,86% избирателей.