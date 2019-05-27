Кандидат в президенты Литвы Науседа не исключил досрочных выборов в Сейм

"Выборы в Сейм осенью – не лучшая вещь. Старое правительство, принимая бюджет, оставляет его новому (кабмину – ред.), у которого нет возможности его изменить… Я думаю, что это неверный принцип, и выборы в Сейм весной были бы лучшей альтернативой", - приводит агентство слова Науседы.