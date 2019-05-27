Главу пресс-службы ГБР Украины уволили за новость о деле против Порошенко

МОСКВА, 27 мая — РИА Новости. Директор украинского Государственного бюро расследований (ГБР) Роман Труба уволил исполняющего обязанности руководителя пресс-службы ведомства Максима Белоусенко. Об этом сообщила сотрудница пресс-службы ГБР Ирина Винокурова в фейсбуке.
Причиной отставки стала публикация на сайте ведомства об уголовном деле против экс-президента Петра Порошенко.
Винокурова возмутилась тем, что Белоусенко отстранили от должности за согласованную со следствием публикацию.
По ее словам, на должность Белоусенко назначили человека без "надлежащего опыта", который ранее работал дизайнером и был помощником бывшего советника депутата от "Народного фронта" Александра Кодолы.
"Чувствую, что и дальше полетят головы тех, кто не стал "человеком Директора".
Пресс-служба ГБР 21 мая сообщила о возбуждении дела против Порошенко по подозрению в госизмене. Речь идет о событиях ноября прошлого года в районе Керченского пролива.
24 мая, 19:58"Выкрутится". Политолог оценила перспективы уголовных дел против ПорошенкоНа Украине возбудили третье уголовное дело против Петра Порошенко. В эфире радио Sputnik политолог Наталья Макеева высказала сомнение в том, что разбирательства окажут какое-то влияние на политическую деятельность бывшего украинского лидера.
Дело открыли по заявлению Андрея Портнова, который во времена президентства Виктора Януковича был заместителем главы его администрации.
Позже стало известно еще о двух уголовных делах против Порошенко. Так, его подозревают в злоупотреблении властью и служебным положением при распределении должностей в "Центрэнерго", а также в легализации преступных доходов на сумму 300 миллионов долларов при продаже завода "Кузня на Рыбальском".