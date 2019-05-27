Ягланд поблагодарил РПЦ за поддержание отношений с Советом Европы

СТРАСБУРГ, 27 мая - РИА Новости. Генеральный секретарь Совета Европы Турбьерн Ягланд поблагодарил патриарха Московского и всея Руси Кирилла и всю Русскую церковь за поддержание отношений с Советом Европы.
"Хочу поблагодарить вас всех за поддержание отношений с Советом Европы. Ваш приезд подтверждает тот факт, что Совет Европы является защитником свободы веры исповедания и межконфессионального диалога. И теперь мы будем иметь замечательный православный храм на территории Страсбурга", - сказал Ягланд в понедельник, принимая патриарха Кирилла в своем офисе в Страсбурге.
Он отметил, что скоро покинет свою должность и рад визиту предстоятеля Русской православной церкви, который приехал в Страсбург, чтобы освятить построенный в этой столице объединенной Европы русский храм Всех святых. Торжественное освящение состоялось в воскресенье.
Ягланд вспомнил, как много лет назад выбиралось место под строительство храма. По его словам, между Советом Европы и Русской церковью было доброе взаимодействие.
Ранее патриарх на встрече с Ягландом заявил, что "Совет Европы сформировал и поддерживает ту основу, на которой возможна интеграция европейских стран, и речь идет не о военном или экономическом факторах, а о самых главных – касающихся человеческой жизни".