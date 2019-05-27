Патриарх Кирилл поднял тему прав человека на встрече с Ягландом

СТРАСБУРГ, 27 мая - РИА Новости. Патриарх Московский и всея Руси Кирилл в понедельник поднял тему защиты прав и достоинств человека на встрече с генеральным секретарем Совета Европы Турбьерном Ягландом в его офисе в Страсбурге.
"Очень важен акцент на защите прав человека и человеческого достоинства. Последнее время тема прав человека меня очень беспокоит как патриарха Московского и всея Руси", - сказал патриарх Кирилл.
По его словам, "любое человеческое объединение требует конкретных оснований, без них человеческие объединения непрочные и чаще всего распадаются". "Совет Европы сформировал и поддерживает ту основу, на которой возможна интеграция европейских стран. И речь идет не о военном или экономическом факторах, а о самых главных – касающихся человеческой жизни. Права и свободы людей – это то, что либо объединяет, либо разъединяет", - сказал патриарх Кирилл.
Он отметил, что неоднократно встречался с Ягландом, в полной мере понимает значение такой организации, как Совет Европы, и с большим уважением относится к деятельности Совета. "Именно потому, что его деятельность в значительной степени помогает людям объединяться", - пояснил предстоятель Русской церкви.