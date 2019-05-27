Патриарх Кирилл поднял тему прав человека на встрече с Ягландом

Патриарх Московский и всея Руси Кирилл и Генеральный Секретарь Совета Европы Турбьерн Ягланд во время встречи. 27 мая 2019

СТРАСБУРГ, 27 мая - РИА Новости. Патриарх Московский и всея Руси Кирилл в понедельник поднял тему защиты прав и достоинств человека на встрече с генеральным секретарем Совета Европы Турбьерном Ягландом в его офисе в Страсбурге.

"Очень важен акцент на защите прав человека и человеческого достоинства. Последнее время тема прав человека меня очень беспокоит как патриарха Московского и всея Руси", - сказал патриарх Кирилл.

По его словам, "любое человеческое объединение требует конкретных оснований, без них человеческие объединения непрочные и чаще всего распадаются". "Совет Европы сформировал и поддерживает ту основу, на которой возможна интеграция европейских стран. И речь идет не о военном или экономическом факторах, а о самых главных – касающихся человеческой жизни. Права и свободы людей – это то, что либо объединяет, либо разъединяет", - сказал патриарх Кирилл.