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РИА Новости
Культура

Лановой и Купченко стали лауреатами премии имени Бродского

Вчера, 13:52
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© РИА Новости / Сергей Гунеев / Перейти в фотобанкНародный артист СССР Василий Лановой с супругой актрисой Ириной Купченко
Народный артист СССР Василий Лановой с супругой актрисой Ириной Купченко
© РИА Новости / Сергей Гунеев
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Народный артист СССР Василий Лановой с супругой актрисой Ириной Купченко. Архивное фото
МОСКВА, 27 мая – РИА Новости. Ежегодная, восьмая по счету, церемония вручения премии имени Иосифа Бродского, приуроченная ко дню рождения поэта, состоялась в Италии на острове Искья, сообщили в пресс-службе театра имени Вахтангова.
Лауреатами премии 2019 года стали звезды Вахтанговского театра – народный артист СССР Василий Лановой и народная артистка России Ирина Купченко. Награды также удостоены главный редактор журнала "Театрал" Валерий Яков и научный сотрудник Высшей школы экономики Сергей Никитин – историк, автор путеводителя пешеходных путешествий по России и Италии.
© РИА Новости / Владимир Федоренко / Перейти в фотобанкСпектакль "Суббота, воскресенье, понедельник" в театре им. Е. Вахтангова
Спектакль Суббота, воскресенье, понедельник в театре им. Е. Вахтангова
© РИА Новости / Владимир Федоренко
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Спектакль "Суббота, воскресенье, понедельник" в театре им. Е. Вахтангова
Премия Бродского была учреждена по инициативе известного итальянского журналиста Массимо Дзивелли, признанного знатока русской поэзии, литературы, театра и кино. В юные годы он был знаком с Бродским, который бывал на Искье и посвятил этому острову поэму. Награда вручается известным российским деятелям культуры, писателям и журналистам, чье творчество раздвигает границы, расширяет международные контакты, укрепляет культурные связи между Италией и Россией.
Ирина Купченко, сыгравшая главную роль в спектакле "Суббота, воскресенье, понедельник", который поставил на сцене Вахтанговского театра итальянский режиссер Лука де Фуско, сказала, что "с юности очень любила поэзию Бродского, и всегда ценила по-настоящему дружеские отношения между Италией и Россией, во все времена преодолевающие языковые и прочие барьеры между нашими странами".
© РИА Новости / Владимир Родионов / Перейти в фотобанкМария Есипенко и Василий Лановой в спектакле "Принцесса Турандот"
Мария Есипенко и Василий Лановой в спектакле Принцесса Турандот
© РИА Новости / Владимир Родионов
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Мария Есипенко и Василий Лановой в спектакле "Принцесса Турандот". Архивное фото
Лановой напомнил собравшимся, что театр Вахтангова возник с пьесы Карло Гоцци "Принцесса Турандот", по которой в 1922 году Евгений Вахтангов поставил свой знаменитый спектакль, ставший визитной карточкой театра.
Почетный гость церемонии художественный руководитель Вахтанговского театра Римас Туминас, который в эти дни готовит в Неаполе спектакль "Эдип", поздравил всех лауреатов: "Эта премия – еще одна капля в разрушение стены между странами и народами во имя того, чтобы люди стали свободными, легкими и счастливыми".
Премия имени Бродского - "Бродский на Искье" - учреждена в 2013 году. Среди лауреатов прошлых лет: народная артистка СССР Тамара Синявская, поэт-песенник Олег Митяев, композитор Леонид Марголин, продюсер Ирена Лесневская, телеведущий Дмитрий Крылов.
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КультураИрина КупченкоВасилий ЛановойИосиф БродскийМосква
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