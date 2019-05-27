Лановой и Купченко стали лауреатами премии имени Бродского

МОСКВА, 27 мая – РИА Новости. Ежегодная, восьмая по счету, церемония вручения премии имени Иосифа Бродского, приуроченная ко дню рождения поэта, состоялась в Италии на острове Искья, сообщили в пресс-службе театра имени Вахтангова.

Лауреатами премии 2019 года стали звезды Вахтанговского театра – народный артист СССР Василий Лановой и народная артистка России Ирина Купченко. Награды также удостоены главный редактор журнала "Театрал" Валерий Яков и научный сотрудник Высшей школы экономики Сергей Никитин – историк, автор путеводителя пешеходных путешествий по России и Италии.

Премия Бродского была учреждена по инициативе известного итальянского журналиста Массимо Дзивелли, признанного знатока русской поэзии, литературы, театра и кино. В юные годы он был знаком с Бродским, который бывал на Искье и посвятил этому острову поэму. Награда вручается известным российским деятелям культуры, писателям и журналистам, чье творчество раздвигает границы, расширяет международные контакты, укрепляет культурные связи между Италией и Россией.

Ирина Купченко, сыгравшая главную роль в спектакле "Суббота, воскресенье, понедельник", который поставил на сцене Вахтанговского театра итальянский режиссер Лука де Фуско, сказала, что "с юности очень любила поэзию Бродского, и всегда ценила по-настоящему дружеские отношения между Италией и Россией, во все времена преодолевающие языковые и прочие барьеры между нашими странами".

Лановой напомнил собравшимся, что театр Вахтангова возник с пьесы Карло Гоцци "Принцесса Турандот", по которой в 1922 году Евгений Вахтангов поставил свой знаменитый спектакль, ставший визитной карточкой театра.

Почетный гость церемонии художественный руководитель Вахтанговского театра Римас Туминас, который в эти дни готовит в Неаполе спектакль "Эдип", поздравил всех лауреатов: "Эта премия – еще одна капля в разрушение стены между странами и народами во имя того, чтобы люди стали свободными, легкими и счастливыми".