В Иванове после ремонта открыли музейно-выставочный центр

ИВАНОВО, 27 мая – РИА Новости. После масштабных ремонтно-реставрационных работ в Иваново открылся Музейно-выставочный центр Ивановского государственного историко-краеведческого музея им. Д.Г. Бурылина, сообщил РИА Новости представитель пресс-службы областного правительства.
По его словам, средства на ремонт Центра в размере 32,4 миллиона рублей выделены по поручению губернатора Ивановской области Станислава Воскресенского.
Музейно-выставочный центр открылся проектом "Комбинат искусств. Ивановская школа живописи. XX-XXI", который посвящен развитию ивановской школы живописи. Представлены более 80 произведений станковой живописи, графики и декоративно-прикладного искусства.
"Теперь центр – это современное экспозиционное пространство общей площадью залов более 800 квадратных метров, в том числе диорамный зал площадью более 130 квадратных метров. Центр оснащен всем необходимым для демонстрации выставок различной тематики. Есть конференц-зал с современным кинооборудованием и звуковой техникой, которая позволяет транслировать видеофильмы в режимах 3D и 2D с субтитрованием и тифлокомментированием. После ремонтно-реставрационных работ Музейно-выставочный центр стал доступен для граждан с ограниченными возможностями здоровья", - сказал собеседник агентства.
По словам главы региона, областные власти хотят, чтобы центр стал максимально открытым для жителей города. "Экспозиция будет постоянно меняться. Здесь будут проводиться разные выставки –фотографов, художников, творческих коллективов из Ивановской области. А возможно художников и фотографов из других регионов и стран. И я буду рад предложениям от жителей региона, что поменять, улучшить, чтоб это было действительно живое, уютное пространство", - отметил Воскресенский.