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РИА Новости
Ивановская область

В Иванове после ремонта открыли музейно-выставочный центр

Вчера, 13:46
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© РИА Новости / Мария Сибирякова / Перейти в фотобанкГорода России. Иваново
Города России. Иваново
© РИА Новости / Мария Сибирякова
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ИВАНОВО, 27 мая – РИА Новости. После масштабных ремонтно-реставрационных работ в Иваново открылся Музейно-выставочный центр Ивановского государственного историко-краеведческого музея им. Д.Г. Бурылина, сообщил РИА Новости представитель пресс-службы областного правительства.
По его словам, средства на ремонт Центра в размере 32,4 миллиона рублей выделены по поручению губернатора Ивановской области Станислава Воскресенского.
Музейно-выставочный центр открылся проектом "Комбинат искусств. Ивановская школа живописи. XX-XXI", который посвящен развитию ивановской школы живописи. Представлены более 80 произведений станковой живописи, графики и декоративно-прикладного искусства.
"Теперь центр – это современное экспозиционное пространство общей площадью залов более 800 квадратных метров, в том числе диорамный зал площадью более 130 квадратных метров. Центр оснащен всем необходимым для демонстрации выставок различной тематики. Есть конференц-зал с современным кинооборудованием и звуковой техникой, которая позволяет транслировать видеофильмы в режимах 3D и 2D с субтитрованием и тифлокомментированием. После ремонтно-реставрационных работ Музейно-выставочный центр стал доступен для граждан с ограниченными возможностями здоровья", - сказал собеседник агентства.
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По словам главы региона, областные власти хотят, чтобы центр стал максимально открытым для жителей города. "Экспозиция будет постоянно меняться. Здесь будут проводиться разные выставки –фотографов, художников, творческих коллективов из Ивановской области. А возможно художников и фотографов из других регионов и стран. И я буду рад предложениям от жителей региона, что поменять, улучшить, чтоб это было действительно живое, уютное пространство", - отметил Воскресенский.
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