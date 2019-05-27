В Иванове после ремонта открыли музейно-выставочный центр

ИВАНОВО, 27 мая – РИА Новости. После масштабных ремонтно-реставрационных работ в Иваново открылся Музейно-выставочный центр Ивановского государственного историко-краеведческого музея им. Д.Г. Бурылина, сообщил РИА Новости представитель пресс-службы областного правительства.

По его словам, средства на ремонт Центра в размере 32,4 миллиона рублей выделены по поручению губернатора Ивановской области Станислава Воскресенского.

Музейно-выставочный центр открылся проектом "Комбинат искусств. Ивановская школа живописи. XX-XXI", который посвящен развитию ивановской школы живописи. Представлены более 80 произведений станковой живописи, графики и декоративно-прикладного искусства.

"Теперь центр – это современное экспозиционное пространство общей площадью залов более 800 квадратных метров, в том числе диорамный зал площадью более 130 квадратных метров. Центр оснащен всем необходимым для демонстрации выставок различной тематики. Есть конференц-зал с современным кинооборудованием и звуковой техникой, которая позволяет транслировать видеофильмы в режимах 3D и 2D с субтитрованием и тифлокомментированием. После ремонтно-реставрационных работ Музейно-выставочный центр стал доступен для граждан с ограниченными возможностями здоровья", - сказал собеседник агентства.