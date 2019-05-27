Уволенный член Нацсовета Украины подал в суд на Зеленского

КИЕВ, 27 мая - РИА Новости. Освобожденный от должности член Национального совета по вопросам телевидения и радиовещания Украины Владимир Горковенко заявил в понедельник, что подал в суд на главу государства Владимира Зеленского из-за незаконного, по его мнению, увольнения.

"Во-первых, указы отменять нельзя, даже если кому-то очень хочется или колется. Во-вторых, это сегодня господин президент издал "указ об отмене указа", а завтра даст указание расстрелять прямо на Крещатике тех, кто ему не нравится. Такое в нашей истории мы уже проходили. Поэтому, читайте!" - написал Горковенко в понедельник на своей странице в Facebook .

Ранее глава Нацсовета по ТВ Юрий Артеменко сообщил, что решил подать в отставку, причиной стала усталость и предложение перейти на другую работу. Позже Петр Порошенко, занимавший тогда пост президента, уволил Артеменко с должности. В пятницу Зеленский отменил указ Порошенко. Следом на сайте президента были опубликованы еще два указа: об отмене назначения Владимира Горковенко членом Нацсовета, а также об отмене освобождении Артеменко с должности члена Национальной комиссии, осуществляющей государственное регулирование в сфере связи и информатизации. Таким образом, фактически Зеленский вернул Артеменко по пост главы Нацсовета по вопросам телевидения и радиовещания.