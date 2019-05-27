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РИА Новости

Журналист "Росбалта" подал жалобу в прокуратуру из-за обыска в его квартире

Вчера, 13:34
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МОСКВА, 27 мая - РИА Новости. Журналист "Росбалта" Александр Шварев подал жалобу в прокуратуру города Москвы на обыск, проведенный в его квартире в связи с делом о клевете в отношении миллиардера Алишера Усманова, сообщил РИА Новости его адвокат Игорь Бушманов.
Обыск по ходатайству Управления отдела дознания МВД России по Москве в квартире журналиста "Росбалта" был проведен 18 апреля. Адвокат информагентства Дмитрий Фирсов тогда пояснил РИА Новости, что следственные действия проходили по делу о клевете, в постановлении о проведении обыска фигурирует фамилия Усманова, изымались документация и системные блоки. Впоследствии адвокат Шварева Владимир Жеребенков заявил РИА Новости, что разрешение на обыск было получено по сфальсифицированным данным: в постановлении значились те же имя и фамилия, но даты и место рождения не совпадали; кроме того, у полного тезки журналиста имелась судимость.
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Ранее Шварев подал жалобу в Симоновский суд Москвы.
"В пятницу я направил жалобу в прокуратуру города Москвы в интересах Шварева, где обратил внимание на незаконность возбуждения и расследования уголовного дела, попросил отменить все незаконные и необоснованные постановления дознавателей о возбуждении уголовного дела и ходатайства о проведении обысков", - рассказал Бушманов.
В жалобе адвокат попросил прокуратуру внести в адрес ГУМВД России требования устранить нарушения закона, направить в ГСУ СК по городу Москве материалы о фальсификации доказательств по этому делу и совершении других противоправных действий должностными лицами в ходе дознания, а так же провести проверку по факту ненадлежащего прокурорского надзора при возбуждении дела.
Сайт информационного агентства Росбалт
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Бушманов выразил надежду, что в течение десяти дней, как и предписано законом, жалоба будет рассмотрена, а меры прокурорского реагирования будут приняты.
"Обыски в квартире проходили с нарушениями прав несовершеннолетних, полицейские незаконно удерживали в квартире двух детей Шварева, никого не выпускали. Сам Шварев находился на амбулаторном лечении, сейчас состояние обострилось, он вынужден проводить операцию. Понаизымали не относящиеся к делу вещи, даже иконы изъяли", - добавил адвокат.
В декабре 2018 года Усманов добился взыскания 50 тысяч рублей морального вреда за публикацию статей на сайте Russian Criminal, связывающих бизнесмена с делом криминального авторитета Шакро Молодого. Басманный суд Москвы, помимо денежной компенсации, удовлетворил требование о блокировке указанных статей Роскомнадзором.
Главный редактор "Росбалта" Николай Ульянов, в редакции которого также ранее прошли обыски, сообщил РИА Новости, что агентство никак не связано с сайтом Russian Criminal, публиковавшим статьи про Усманова.
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Владимир ЖеребенковСледственный комитет РФРоскомнадзорМВД РФРоссияПроисшествия
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