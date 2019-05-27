Володин прокомментировал выборы в Европарламент

МОСКВА, 27 мая - РИА Новости. Слепая поддержка курса, навязанного Евросоюзу из-за океана, антироссийские выпады и провокации должны уйти в прошлое, важно, чтобы депутаты нового состава Европарламента оказались готовы к диалогу с Россией, несмотря на имеющиеся разногласия, заявил журналистам председатель Госдумы Вячеслав Володин, комментируя состоявшиеся выборы в Европарламент.

"Европейские избиратели голосуют, прежде всего, за процветающую и самостоятельную Европу, они хотят больше учета интересов стран и сохранения основ суверенитета. Такой Европу хочет видеть и Россия. Слепая поддержка курса, навязанного Евросоюзу из-за океана, антироссийские выпады и провокации должны уйти в прошлое", - сказал Володин.

"Европейский Союз, несмотря на имеющиеся у нас разногласия, остается нашим соседом и крупнейшим торгово-экономическим партнером. Важно, чтобы депутаты, избранные в новый состав Европарламента, оказались готовы к новым подходам и равноправному диалогу с Россией", - отметил спикер Госдумы.

Он отметил, что Россия со своей стороны всегда подчеркивает следование курсу невмешательства в дела суверенных государств, доверия и отсутствия двойных стандартов, а отношения между странами должны строиться на основе диалога и учета интересов всех стран.

"Европейцы предъявляют запрос на прагматичный суверенный курс, и политикам в ЕС важно услышать волю своих народов", - заявил Володин.

"Изменение расклада политических сил по итогам выборов вызвано накопившимися вопросами к политикам, нерешенными проблемами граждан, в первую очередь, в области экономики и миграционной политики, а также растущим запросом на усиление роли национальных государств в принятии решений в Европарламенте", - считает председатель ГД.