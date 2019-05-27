Митрополит сравнил протесты в Екатеринбурге с расстрелом царской семьи

"Сегодня перед церковью — вызов. Этот вызов прогремел из Екатеринбурга. Как 100 лет назад прогремели выстрелы и пролилась кровь святых царственных страстотерпцев", — приводятся в сообщении слова священнослужителя.

"Если же кровь остынет, не будет в жилах течь, что кроме ухода из жизни ожидает такой организм? Соответственно, если не будет святого православия в нашей стране, которую мы получили от своих предков, в чем будет черпать духовную силу, как будет жить наше государство, какую нравственную основу брать для своего бытия?" — заключил владыка.