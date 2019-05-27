Митрополит сравнил протесты в Екатеринбурге с расстрелом царской семьи

МОСКВА, 27 мая — РИА Новости. Митрополит Екатеринбургский и Верхотурский Кирилл сравнил конфликт вокруг строительства храма в столице Урала с расстрелом царской семьи, сообщает Екатеринбургская епархия.
"Сегодня перед церковью — вызов. Этот вызов прогремел из Екатеринбурга. Как 100 лет назад прогремели выстрелы и пролилась кровь святых царственных страстотерпцев", — приводятся в сообщении слова священнослужителя.
Иерарх отметил, что "убийство царской семьи положило начало геноциду русского народа", чьей "кровью" является православие.
"Если же кровь остынет, не будет в жилах течь, что кроме ухода из жизни ожидает такой организм? Соответственно, если не будет святого православия в нашей стране, которую мы получили от своих предков, в чем будет черпать духовную силу, как будет жить наше государство, какую нравственную основу брать для своего бытия?" — заключил владыка.
В середине мая в центре Екатеринбурга прошли акции против строительства храма Святой Екатерины на месте сквера. В ходе акций задержали около 100 человек.
Когда ситуация вызвала общественный резонанс, Владимир Путин предложил узнать мнение граждан по поводу строительства. После этого городские власти сообщили, что проведут опрос.