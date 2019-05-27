Молния ударила в ракету "Союз" при старте с Плесецка

МОСКВА, 27 мая — РИА Новости. Молния ударила в ракету-носитель "Союз-2.1б" с космическим аппаратом "Глонасс-М" при старте с космодрома Плесецк, однако пуск прошел в штатном режиме, сообщил журналистам в понедельник начальник космодрома Плесецк генерал-майор Николай Нестечук.
При отрыве ракеты от стартового стола в нее ударил разряд молнии. Несмотря на это, вся техника отработала штатно, и спутник вышел на орбиту в расчетное время.
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"Пуск прошел в штатном режиме. Погода нам не является помехой, мы всепогодные войска. Это еще раз доказательство того, что молния не может повредить наше ракетно-космическое оружие", — сказал начальник космодрома.
Запуск ракеты "Союз-2.1б" был проведен 27 мая в 09:23 мск с пусковой установки № 4 площадки № 43 Государственного испытательного космодрома Плесецк. В установленное время космический аппарат "Глонасс-М" был успешно выведен на расчетную орбиту. Специалисты Главного испытательного космического центра имени Титова Космических войск ВКС приняли спутник на управление.