Молния ударила в ракету "Союз" при старте с Плесецка

МОСКВА, 27 мая — РИА Новости. Молния ударила в ракету-носитель "Союз-2.1б" с космическим аппаратом "Глонасс-М" при старте с космодрома Плесецк, однако пуск прошел в штатном режиме, сообщил журналистам в понедельник начальник космодрома Плесецк генерал-майор Николай Нестечук.

При отрыве ракеты от стартового стола в нее ударил разряд молнии. Несмотря на это, вся техника отработала штатно, и спутник вышел на орбиту в расчетное время.

"Пуск прошел в штатном режиме. Погода нам не является помехой, мы всепогодные войска. Это еще раз доказательство того, что молния не может повредить наше ракетно-космическое оружие", — сказал начальник космодрома.