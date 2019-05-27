В России почти каждый третий мужчина страдает ожирением

"Двигаемся мы мало, особенно, что странно, мало двигаются в возрасте от 25 до 44 лет, казалось бы, самое молодое население, но от 45 движение начинается несколько больше. В сельской местности физической активностью также занимаются меньше, чем в городе", - сказала Драпкина.