Специалисты ВКС приняли управление спутником "Глонасс-М"

МОСКВА, 27 мая - РИА Новости. Специалисты Главного испытательного космического центра имени Г. С. Титова Космических войск ВКС приняли управление космическим аппаратом "Глонасс-М", запущенным в понедельник с космодрома Плесецк, сообщили журналистам в Минобороны РФ.

"С космическим аппаратом "Глонасс-М" установлена и поддерживается устойчивая телеметрическая связь. Бортовые системы космического аппарата функционируют нормально", - сказали в ведомстве.