Специалисты ВКС приняли управление спутником "Глонасс-М"

МОСКВА, 27 мая - РИА Новости. Специалисты Главного испытательного космического центра имени Г. С. Титова Космических войск ВКС приняли управление космическим аппаратом "Глонасс-М", запущенным в понедельник с космодрома Плесецк, сообщили журналистам в Минобороны РФ.
"С космическим аппаратом "Глонасс-М" установлена и поддерживается устойчивая телеметрическая связь. Бортовые системы космического аппарата функционируют нормально", - сказали в ведомстве.
Ракета-носитель "Союз-2.1б" с российским навигационным космическим аппаратом "Глонасс-М" стартовала с космодрома Плесецк 27 мая в 09.23 мск. В расчетное время разгонный блок "Фрегат" вывел спутник на целевую орбиту.