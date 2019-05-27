Лавров прокомментировал предложение Ирана о ненападении в регионе

"Договориться о том, чтобы друг на друга не нападать, наверное, это первый шаг к разрядке напряженности, и мы бы посчитали правильной договоренность такого рода",- сказал Лавров на пресс-конференции, отвечая на вопрос, как он оценивает предложение иранского коллеги к странам региона заключить соглашение о ненападении.