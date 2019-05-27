Разгонный блок "Фрегат" вывел на орбиту спутник "Глонасс-М"

МОСКВА, 27 мая - РИА Новости. Разгонный блок "Фрегат" после штатного отделения от третьей ступени ракеты "Союз-2.1б" успешно вывел на орбиту спутник "Глонасс-М", сообщили журналистам в Минобороны РФ.

"Стартовавшая в понедельник 27 мая в 09.23 мск с государственного испытательного космодрома Плесецк (Архангельская область) ракета-носитель среднего класса "Союз-2.1б" в установленное время успешно вывела на расчетную орбиту российский навигационный космический аппарат "Глонасс-М", - сказали в ведомстве.

Это первый пуск ракеты-носителя "Союз-2" с космодрома Плесецк в 2019 году.