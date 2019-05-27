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РИА Новости

Выборы в парламент поляризовали юг и север Бельгии

Вчера, 13:12
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БРЮССЕЛЬ, 27 мая – РИА Новости. Итоги выборов в федеральный парламент Бельгии показали политическую поляризацию между франкоязычным югом, проголосовавшим за левых и крайне левых, и фламандским севером страны, выбравшим националистов, которые уже заявили о необходимости конфедерации.
Согласно подсчету бюллетеней со 100% участков и предварительному прогнозу по распределению мест в нижней палате, насчитывающей 150 депутатов, больше всего мест получат националисты из "Нового фламандского альянса" (25 депутатов, 16% голосов), еще 18 - крайне правые из "Фламандского интереса" (11,95% голосов). Все они представляют экономически развитый север страны.
Избиратель знакомится со списками кандидатов в заключительный день голосования на выборах в Европейский парламент на одном их избирательных участков в Афинах. 26 мая 2019
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При этом юг страны, Валлония, предпочла голосовать за левых: социалисты получат 20 мандатов, а крайне левые из "Партии труда Бельгии" - еще 12. В совокупности различные левые партии получили на выборах порядка четверти голосов.
Кроме того, больше кресел получают "зеленые": 21 мандат на две партии. Существенно ослабли позиции либерального "Реформаторского движения", которое было единственной франкоязычной политической силой в предыдущем коалиционном правительстве (сейчас 14 депутатов, что на шесть меньше, чем по итогам предыдущих выборов).
Выборы показали усиление политической поляризации в стране: значительный прорыв крайне правых из "Фламандского интереса" (сразу на 15 мандатов больше) и крайне левых из "Партии труда Бельгии" (12 новых мандатов). При этом большинство классических и центристских партий получили на этих выборах меньше голосов ("Открытые фламандские либералы и демократы" почти на 1,3% меньше, христианско-демократический центр также на 1,3% меньше, "Христианские демократы и фламандцы" - на 2,7% меньше).
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Ожидается, что формирование новой правящей коалиции будет непростым. Лидер "Нового фламандского альянса", популярный на севере политик Барт де Вевер уже заявил, что в условиях разных политических предпочтений необходимо поднимать вопрос о создании в стране конфедерации.
"Валлония ушла влево, намного больше, чем когда-либо. Разница между Фландрией и Валлонией никогда еще не была такой значительной", - сказал он в понедельник журналистам, вновь призвав подумать о том, чтобы "выложить конфедеративную карту на стол".
"Как долго мы будем так продолжать? Валлония хочет левые партии, пусть у них будут левые, Фландрия этого не хочет", - добавил он.
В понедельник днем король бельгийцев Филипп примет премьера Шарля Мишеля, после чего последуют консультации с лидерами других партий.
Ранее экс-глава МВД Бельгии, фламандский политик Ян Ямбон, заявлявший о своих премьерских амбициях, призывал продвигать институциональную реформу для преобразования Бельгии в конфедерацию. При этом он высказал мнение, что если франкоязычные избиратели проголосуют на выборах за левых, то страной станет трудно управлять.
Глава правящей партии Союз крестьян и зеленых Литвы Рамунас Карбаускис на пресс-конференцию в Вильнюсе, Литва
8 мая, 17:46
"Зеленые" Литвы ставят ультиматум: или наш президент, или к черту парламентГлава литовского "Союза крестьян и "зеленых"" заявил, что в случае поражения на президентских выборах партия может выйти из коалиции. А это приведет к досрочным выборам. В общем, ультиматум обществу.
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Выборы в Европарламент — 2019МВД БельгииЯн ЯмбонШарль МишельБрюссельБельгияВ мире
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