Родителей в Петербурге заподозрили в попытке уморить голодом ребенка

С.-ПЕТЕРБУРГ, 27 мая – РИА Новости. Сотрудники правоохранительных органов разыскивают родителей семимесячной девочки в Петербурге, подозреваемых в покушении на ее убийство, сообщает городское управление СК.
"Родители ребенка, имея умысел на умышленное причинение смерти семимесячной дочери, оставили ее 21 мая без надлежащего присмотра, ухода и питания в частном доме, расположенном в Красносельском районе, и ушли в неизвестном направлении", - говорится в сообщении.
По данным следствия, возбужденное ранее уголовное дело об оставлении в опасности переквалифицировано в дело о покушении на убийство.
"Проводятся мероприятия, направленные на поиски родителей девочки, а также на установление всех обстоятельств происшедшего", - говорится в сообщении.