В Кремле не стали комментировать сообщения о подарке Путина Киршнер

МОСКВА, 27 мая - РИА Новости. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков не стал комментировать сообщения СМИ про якобы подаренный Владимиром Путиным экс-президенту Аргентины Кристине Киршнер исторический документ.

Накануне федеральный судья Аргентины Клаудио Бонадио инициировал еще одно судебное разбирательство в отношении Киршнер. Ее подозревают в сокрытии исторических документов, которые были обнаружены во время обысков в ее доме. В частности, было найдено письмо борца за независимость Аргентины генерала Хосе де Сан-Мартина. Вместе с тем в книге-биографии, недавно написанной Киршнер, она утверждает, что письмо ей подарил Путин во время ее приезда в Москву в 2015 году.

"Я не знаю, о чем там точно идет речь, поэтому я не хотел бы, просто основываясь на сообщениях СМИ, давать какие-нибудь комментарии", - сказал Песков, отвечая на вопрос журналистов, действительно ли Путин подарил Киршнер это письмо.

Песков также не прокомментировал вопрос, делал ли Путин какие-либо подобные подарки Киршнер в принципе.