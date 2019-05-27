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РИА Новости

В Кремле не стали комментировать сообщения о подарке Путина Киршнер

Вчера, 13:03
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© РИА Новости / Алексей Дружинин / Перейти в фотобанкЗаместитель руководителя администрации президента – пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков
Заместитель руководителя администрации президента – пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков
© РИА Новости / Алексей Дружинин
Перейти в фотобанк
Заместитель руководителя администрации президента – пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков. Архивное фото
МОСКВА, 27 мая - РИА Новости. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков не стал комментировать сообщения СМИ про якобы подаренный Владимиром Путиным экс-президенту Аргентины Кристине Киршнер исторический документ.
Накануне федеральный судья Аргентины Клаудио Бонадио инициировал еще одно судебное разбирательство в отношении Киршнер. Ее подозревают в сокрытии исторических документов, которые были обнаружены во время обысков в ее доме. В частности, было найдено письмо борца за независимость Аргентины генерала Хосе де Сан-Мартина. Вместе с тем в книге-биографии, недавно написанной Киршнер, она утверждает, что письмо ей подарил Путин во время ее приезда в Москву в 2015 году.
"Я не знаю, о чем там точно идет речь, поэтому я не хотел бы, просто основываясь на сообщениях СМИ, давать какие-нибудь комментарии", - сказал Песков, отвечая на вопрос журналистов, действительно ли Путин подарил Киршнер это письмо.
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Песков также не прокомментировал вопрос, делал ли Путин какие-либо подобные подарки Киршнер в принципе.
Киршнер, ее родственников и ряд чиновников подозревают в сговоре и отмывании денег, полученных при проведении государственных работ в 2007–2015 годах через предпринимателя Ласаро Баеса. В то время она руководила страной. При этом суд назвал экс-президента основным звеном в сговоре. Фирмы Баеса получили 51 контракт на сумму 46 миллиардов песо (1 миллиард долларов), за частью из них отсутствовал контроль, по ряду работ были завышены цены, допущены административные нарушения.
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АргентинаКристина Фернандес де КиршнерДмитрий ПесковВладимир ПутинРоссияВ мире
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