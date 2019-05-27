Фурсин: интересы бизнеса – приоритет для правительства Москвы

МОСКВА, 27 мая – РИА Новости. Политика правительства Москвы в области развития бизнеса должна определяться интересами самого бизнеса, заявил глава департамента предпринимательства и инновационного развития города Алексей Фурсин в ходе Московского предпринимательского форума, открывшегося в понедельник на "ВТБ-Арена".

"Что касается планов на будущее, то каждый наш шаг прописан пожеланиями самого бизнеса, чтобы власти могли быть невидимым оком – помогать, но не мешать", - сказал он на встрече с предпринимателями.

По его словам, Москва организует множество деловых мероприятий, которые позволяют "найти точки соприкосновения" и тем самым сблизить интересы города и интересы предпринимательского сообщества.

"Сегодня рецептуру должны задавать предприниматели, ну а мы, в качестве приправы, конечно же, добавим все то, что можем сделать город для бизнеса: и инфраструктуру, и сервисы, и финансы. Поможем выйти на экспорт и, конечно, где есть необходимость, обеспечим защиту интересов", - пообещал Фурсин.

Он также поделился рецептом успешного бизнеса, куда входят такие ингредиенты как доброта, любовь, понимание и ориентированность на клиента. А основной ингредиент, который могут добавить власти Москвы – "это сам город со всей его средой, которая даст возможность развиваться любому".

Предприниматель Руслан Раджапов, CEO сети ресторанов Correas, высказал пожелания, чтобы город более активно использовал тот опыт, который накопили представители бизнеса за последние десятилетия.

"Хотелось бы, чтобы бизнес-среда и власть научились работать еще более продуктивно, в еще более тесной кооперации. Город должен пользоваться той экспертизой, той практикой, теми знаниями, которые мы наработали за большое количество лет, оставаясь на плаву даже в периоды кризисов. Этот сплав мог бы дать гораздо более ощутимые плоды и вывести нас на новую орбиту", - сказал ресторатор.

По его мнению, самым важным моментом при взаимодействии бизнеса и власти являются неизменные правила игры. Бизнес хочет работать честно в стабильном долгосрочном проекте, что позволит вывести Москву на уровень мировых столиц и, возможно, даже задать новые мировые стандарты, уверен Раджапов.

В свою очередь, советник руководителя ФАС России, эксперт по разработке и внедрению систем управления качеством государственных услуг Михаил Федоренко считает, что Москва сейчас является одним из самых передовых городов с точки зрения развития новых видов бизнеса.

"Это выстрелило, потому что органы власти, правительство Москвы этому помогли. Власть создает всё для того, чтобы она не просто не мешала, а была бы невидима для бизнеса, чтобы бизнес думал, что власти нет. Однако, как мы понимаем, безвластие приведет к экономической катастрофе, поэтому важно соблюсти эту тонкую грань", - заключил эксперт.

В понедельник в столице стартовала вторая Московская неделя предпринимательства, которая продлится с 27 по 31 мая и пройдёт в необычном формате.