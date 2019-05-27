Велосипедист с булавой стал логотипом партии Зеленского "Слуга народа"

КИЕВ, 27 мая – РИА Новости. Велосипедист с булавой стал логотипом партии президента Украины Владимира Зеленского "Слуга народа", заявил в понедельник на пресс-конференции представитель партии Михаил Федоров.
"Это часть нашего стиля, который у нас был. Мы немного его усовершенствовали, добавили один элемент в виде булавы, который продолжает придерживаться той линии, что каждый представитель власти - это слуга народа в первую очередь", - заявил Федоров.
На логотипе изображен мужчина в костюме, который едет на велосипеде с поднятой вверх рукой, в которой держит булаву. Логотип выполнен в зеленом цвете на белом фоне.
Очередные выборы в украинский парламент планировалось провести в октябре. Однако Зеленский после вступления в должность президента подписал указ о досрочном прекращении полномочий Рады и назначил внеочередные выборы на 21 июля.
По данным совместного опроса Центра "Социальный мониторинг" и Украинского института социальных исследований имени Александра Яремко, пять партий, среди которых лидирует "Слуга народа", могут преодолеть 5% барьер на выборах в Верховную раду.