Россия и Куба намерены расширять инвестиционное сотрудничество

МОСКВА, 27 мая - РИА Новости. Москва и Гавана настроены расширять инвестиционное сотрудничество, заявил глава МИД России Сергей Лавров.
"Проанализировали возможности для расширения связей в экономической, инвестиционной и культурно-гуманитарной сферах", - заявил он на пресс-конференции по итогам встречи с кубинским коллегой Бруно Родригесом.
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По словам Лаврова, компании РФ участвуют в реализации крупных долгосрочных проектов в области энергетики, металлургии, транспортной инфраструктуры, поставок автомобильной и железнодорожной техники, сельского хозяйства и легкой промышленности.
"У нас позитивные планы на будущее по всем указанным направлениям, а также в сферах здравоохранения, биофармацевтики, информационно-коммуникационных технологий, в сфере мирного атома и сотрудничества по мирному освоению космоса", - добавил он.