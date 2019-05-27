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РИА Новости

Путин отметил значимый вклад ПМЭФ в развитие международного партнерства

Вчера, 12:44
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© РИА Новости / Михаил Климентьев / Перейти в фотобанкВладимир Путин
Владимир Путин
© РИА Новости / Михаил Климентьев
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Владимир Путин
МОСКВА, 27 мая - РИА Новости. Президент России Владимир Путин поприветствовал участников, организаторов и гостей XXIII Петербургского международного экономического форума, отметив его вклад в развитие международного сотрудничества, соответствующая телеграмма опубликована на сайте Кремля.
"Более двух десятилетий форум вносит значительный вклад в поиск ответов на ключевые вопросы современности, в формирование содержательной и конструктивной повестки дня широкого международного сотрудничества, направленного на достижение устойчивого и сбалансированного развития", - говорится в телеграмме.
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Путин отметил, что на форуме будут обсуждаться перспективы российской и глобальной экономики, цифровизация и технологические вызовы, изменение климата и рост социального неравенства.
"Все мы, несомненно, заинтересованы в поддержании мира и безопасности на планете, в сохранении и приумножении культурного наследия человечества, в том, чтобы граждане всех стран имели возможность реализовать свой потенциал, получить образование и достойную работу, были уверены в будущем своих детей", - отметил президент.
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Глава государства подчеркнул, что для решения этих задач нужна сильная и эффективная экономика, честные и прозрачные правила глобальной торговли, а также свободный обмен инвестициями и технологиями, здоровая и честная конкуренция.
"Россия открыта к активному, равноправному взаимодействию со всеми государствами, региональными и международными организациями для обеспечения всеобщего экономического роста, развития транспортной, энергетической и телекоммуникационной инфраструктуры, в продвижении интеграционных процессов, в том числе на евразийском и азиатско-тихоокеанском пространствах", - отмечается в телеграмме.
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Путин выразил убежденность в том, что выработанные на форуме рекомендации и заключённые соглашения послужат укреплению международного партнёрства и построению благополучного будущего для наших стран и народов.
Петербургский международный экономический форум в 2019 году пройдет 6-8 июня. Форум проводится с 1997 года, а с 2006 года проходит под патронатом и при участии президента РФ. Форум является площадкой для общения представителей деловых кругов и обсуждения ключевых экономических вопросов, стоящих перед Россией, развивающимися рынками и миром в целом. В прошлом году форум посетили 17 тысяч гостей из 143 стран.
Петербургский международный экономический форум
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ПМЭФ-2019Владимир ПутинРоссияЭкономика
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