Путин отметил значимый вклад ПМЭФ в развитие международного партнерства

МОСКВА, 27 мая - РИА Новости. Президент России Владимир Путин поприветствовал участников, организаторов и гостей XXIII Петербургского международного экономического форума, отметив его вклад в развитие международного сотрудничества, соответствующая телеграмма опубликована на Президент России Владимир Путин поприветствовал участников, организаторов и гостей XXIII Петербургского международного экономического форума, отметив его вклад в развитие международного сотрудничества, соответствующая телеграмма опубликована на сайте Кремля.

"Более двух десятилетий форум вносит значительный вклад в поиск ответов на ключевые вопросы современности, в формирование содержательной и конструктивной повестки дня широкого международного сотрудничества, направленного на достижение устойчивого и сбалансированного развития", - говорится в телеграмме.

Путин отметил, что на форуме будут обсуждаться перспективы российской и глобальной экономики, цифровизация и технологические вызовы, изменение климата и рост социального неравенства.

"Все мы, несомненно, заинтересованы в поддержании мира и безопасности на планете, в сохранении и приумножении культурного наследия человечества, в том, чтобы граждане всех стран имели возможность реализовать свой потенциал, получить образование и достойную работу, были уверены в будущем своих детей", - отметил президент.

Глава государства подчеркнул, что для решения этих задач нужна сильная и эффективная экономика, честные и прозрачные правила глобальной торговли, а также свободный обмен инвестициями и технологиями, здоровая и честная конкуренция.

"Россия открыта к активному, равноправному взаимодействию со всеми государствами, региональными и международными организациями для обеспечения всеобщего экономического роста, развития транспортной, энергетической и телекоммуникационной инфраструктуры, в продвижении интеграционных процессов, в том числе на евразийском и азиатско-тихоокеанском пространствах", - отмечается в телеграмме.

Путин выразил убежденность в том, что выработанные на форуме рекомендации и заключённые соглашения послужат укреплению международного партнёрства и построению благополучного будущего для наших стран и народов.