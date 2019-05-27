Лавров на встрече с главой МИД Кубы обсудил ситуацию в Венесуэле

МОСКВА, 27 мая - РИА Новости. Глава МИД РФ Сергей Лавров по итогам переговоров со своим кубинским коллегой Бруно Родригесом Паррилья заявил, что министры обсудили ситуацию в Венесуэле и попытки США переформатировать регион в духе доктрины Монро.
"Мы обменялись мнениями по широкому спектру вопросов двусторонней и международной повестки, а также о процессах интеграционного строительства на пространстве Латинской Америки и Карибского бассейна, в том числе в контексте ситуации в Венесуэле", - сказал Лавров.
По его словам, министры говорили и о "предпринимаемых Вашингтоном попытках переформатировать этот регион под себя в духе возрождаемой доктрины Монро".
"Мы, естественно, не приемлем такие подходы и будем твердо отстаивать нормы и принципы устава ООН", - подчеркнул Лавров.