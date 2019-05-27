Лавров на встрече с главой МИД Кубы обсудил ситуацию в Венесуэле

"Мы обменялись мнениями по широкому спектру вопросов двусторонней и международной повестки, а также о процессах интеграционного строительства на пространстве Латинской Америки и Карибского бассейна, в том числе в контексте ситуации в Венесуэле", - сказал Лавров.