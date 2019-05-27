В Кремле сожалеют из-за выхода Медведчука из переговоров по Донбассу

МОСКВА, 27 мая - РИА Новости. Москва сожалеет в связи с выходом главы политсовета партии "оппозиционная платформа - За жизнь" Виктора Медведчука из переговорного процесса по Донбассу, пока неизвестно, с кем можно контактировать по данному вопросу, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

"Пока Москва не знает, с кем можно контактировать по этому вопросу", - заявил Песков журналистам, отвечая на вопрос о том, с кем Россия будет поддерживать контакты в связи с выходом Медведчука из переговорного процесса.

"Что касается Медведчука, здесь можно только выразить сожаление, потому что он все-таки неоднократно доказывал и показывал свою эффективность вот на том поприще, на котором он был задействован в последние годы. Он имел контакты и в Киеве, он имел контакты и в Москве, он использовал их для продвижения ситуации в гуманитарной области", - сказал Песков.