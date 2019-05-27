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РИА Новости

Ученые рассказали о смертельной опасности чая с солодкой

Вчера, 12:41
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© Depositphotos / bezzznikaЧашка горячего чая
Чашка горячего чая
© Depositphotos / bezzznika
МОСКВА, 27 мая – РИА Новости. Пожилой канадец попал в реанимацию с острым гипертоническим кризом и тяжелыми проблемами с работой почек после того, как он на протяжении двух недель пил чай с добавлением экстракта корня солодки. История его болезни была описана в журнале CMAJ.

"Употребление чрезмерного количества различных растительных снадобий и фитотерапии может привести к очень серьезным последствиям. Продукты, которые содержат в себе экстракт корня солодки, могут заметно повысить давление, привести к накоплению жидкости в организме и снизить уровень калия", — предупреждает Жан-Пьер Фале (Jean-Pierre Falet) из университета Макгилла (Канада).

В последние годы ученые начали активно интересоваться тем, как различные снадобья, применяемые в народной или "альтернативной" медицине, влияют на здоровье человека. Как показывают их наблюдения, большая часть из них фактически не действует на организм, однако у некоторых из этих лекарств были найдены как положительные, так и негативные эффекты.
К примеру, традиционное китайское снадобье "кушэн", смесь из соков растений Sophorae flavescens и Smilax glabra, действительно замедляет размножение раковых клеток и заставляет их самоуничтожиться. Аналогичным образом, антисептик из аптечки американских конфедератов оказался крайне эффективным средством для борьбы с бактериями, стойкими к действию антибиотиков.
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С другой стороны, недавно канадские ученые нашли намеки на то, что злоупотребление рыбьим жиром ведет к крайне тяжелым последствиям для почек любителей "альтернативной медицины", а китайские народные снадобья на основе экстрактов кирказона оказались главной причиной того, почему жители острова Тайвань необычно часто страдают от рака мочевыводящих путей.
Фале и его колллеги открыли еще один необычный пример того, как злоупотребление продуктами "проверенной временем" народной медицины может поставить человека на порог смерти, спасая жизнь 84-летнего канадца, попавшего в их клинику в критическом состоянии.
Сам пациент жаловался на то, что на протяжении недели у него наблюдалось крайне высокое давление, прыгавшее между отметками в 180 и 210 миллиметров ртутного столба. Пожилой выходец с Ближнего Востока отмечал, что он постоянно испытывал головные боли, светобоязнь, тяжесть в груди и усталость. Вдобавок, как показало обследование, у него начали отказывать почки, в результате чего у него развился отек ног и недостаток уровня калия в крови.
После того, как врачи стабилизировали состояние пожилого канадца, они поинтересовались, какие лекарства он принимал и что он делал в те дни, когда он начал испытывать проблемы с работой сосудов. Через некоторое время мужчина сознался, что он каждый день выпивал по одному-два стакана "эрк сус", ближневосточного чайного напитка на базе корня солодки.
Медики, как отмечают Фале и его коллеги, достаточно давно знают, что злоупотребление солодкой ведет к развитию гипертонии и накоплению жидкости в организме. Механизм ее действия прост – содержащиеся в ней вещества мешают нарушают работу гормонов, дирижирующих работой почек и скоростью вывода жидкости из тела.
Лаборатория. Архив
10 апреля 2012, 00:44
Некоторые китайские снадобья вызывают рак мочевыводящих путей - ученыеКитайские народные снадобья на основе экстрактов кирказона оказались главной причиной столь высокого уровня заболеваемости раком мочевыводящих путей среди жителей острова Тайвань, где эти препараты крайне популярны и их оборот ничем не ограничен, заявляют биологи в статье, опубликованной в журнале Proceedings of the National Academy of Sciences.
Что интересно, все эти вещи, по словам врачей, хорошо знал и их пациент. По пока неизвестным причинам он не вспомнил об этой взаимосвязи, когда давление в его сосудах начало резко расти, и продолжил пить чай с солодкой, празднуя священный месяц Рамадан.
Ему повезло – врачи быстро разобрались в сути его болезни и через две недели пожилой мужчина был выписан из больницы с нормальным давлением. Как надеются ученые, описание истории его болезни поможет другим медикам отличать отравление солодкой от других, более серьезных проблем с почками и максимально эффективно спасать жизни пациентов.
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