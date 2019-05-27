Песков не стал комментировать сообщения об отставке Суркова

МОСКВА, 27 мая - РИА Новости. Кремль не комментирует информацию о возможном уходе в отставку помощника президента РФ Владислава Суркова, который курировал вопросы, связанные с ДНР и ЛНР, сообщил пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков.

"Вы знаете, что мы традиционно никакие кадровые слухи не комментируем", - сказал Песков журналистам, отвечая на вопрос о возможном уходе Суркова с должности помощника президента РФ.

На уточняющий вопрос журналистов, означают ли эти слова, что никакого указа об отставке не было, Песков ответил: "Пока исходите из того, что никаких указов мы не выпускали".