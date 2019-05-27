Два человека ранены в результате стрельбы в польской школе

ВАРШАВА, 27 мая - РИА Новости. Два человека ранены в результате стрельбы в школе в центральной части Польши, сообщает в понедельник радиостанция Два человека ранены в результате стрельбы в школе в центральной части Польши, сообщает в понедельник радиостанция RMF FM

Сообщается, что инцидент произошел в школе №1 в Бресте-Куявском. По данным радиостанции, бывший ученик пришел в школу с пистолетом, начал стрелять и взорвал две петарды.

Strzelanina w szkole podstawowej w Brześciu Kujawskim. Zdjęcia i wideo https://t.co/xyi8wiiTyZ — Włocławek (@nmwloclawek) 27 мая 2019 г.

Уточняется, что 18-летний молодой человек несколько раз выстрелил в сторону сотрудницы школы, которая ранена в живот. Вторая пострадавшая - 11-летняя школьница, которая получила ранения бедра и грудной клетки в результате взрыва петарды. Жизни обеих пострадавших вне опасности.

Нападавший обезврежен и задержан. По данным полиции, нападение совершил бывший ученик школы, который ранее проходил психиатрическое лечение. Правоохранители в настоящее время устанавливают его мотивы.