Путин и патриарх Кирилл обсудили ситуацию с храмом в Екатеринбурге

МОСКВА, 27 мая — РИА Новости. Президент Владимир Путин и патриарх Московский и всея Руси Кирилл затрагивали тему строительства храма в Екатеринбурге при встрече, сообщил журналистам пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.
"Да, они затрагивали эту ситуацию. Мы неоднократно говорили, что они весьма откровенно обмениваются мнениями в ходе своих встреч по самым актуальным и самым разным вопросам актуальной повестки дня. Более подробно ничего вам сказать не могу на этот счет", — сказал Песков.
Отвечая на вопрос, совпадают ли позиции Путина и патриарха о ситуации в Екатеринбурге, он подчеркнул: "Ну вы же сами имеете возможность это сравнить".
"Большего я, к сожалению, не могу вам сказать, это есть частный обмен мнениями", — добавил пресс-секретарь главы государства.
В середине мая в центре Екатеринбурга прошли акции протеста против возведения храма святой Екатерины на месте сквера. В ходе акций были задержаны в общей сложности около 100 человек. Власти Екатеринбурга заявили, что будет проведен опрос жителей на предмет их отношения к строительству храма в сквере, поскольку необходимо учесть мнение горожан. До этого такое предложение высказал президент России.