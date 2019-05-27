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РИА Новости

Путин и патриарх Кирилл обсудили ситуацию с храмом в Екатеринбурге

Вчера, 12:37
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© РИА Новости / Михаил Климентьев / Перейти в фотобанкПрезидент России Владимир Путин поздравляет патриарха Московского и Всея Руси Кирилла с Днём тезоименитства. 24 мая 2019
Президент России Владимир Путин поздравляет патриарха Московского и Всея Руси Кирилла с Днём тезоименитства. 24 мая 2019
© РИА Новости / Михаил Климентьев
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МОСКВА, 27 мая — РИА Новости. Президент Владимир Путин и патриарх Московский и всея Руси Кирилл затрагивали тему строительства храма в Екатеринбурге при встрече, сообщил журналистам пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.

"Да, они затрагивали эту ситуацию. Мы неоднократно говорили, что они весьма откровенно обмениваются мнениями в ходе своих встреч по самым актуальным и самым разным вопросам актуальной повестки дня. Более подробно ничего вам сказать не могу на этот счет", — сказал Песков.

Отвечая на вопрос, совпадают ли позиции Путина и патриарха о ситуации в Екатеринбурге, он подчеркнул: "Ну вы же сами имеете возможность это сравнить".
"Большего я, к сожалению, не могу вам сказать, это есть частный обмен мнениями", — добавил пресс-секретарь главы государства.
В середине мая в центре Екатеринбурга прошли акции протеста против возведения храма святой Екатерины на месте сквера. В ходе акций были задержаны в общей сложности около 100 человек. Власти Екатеринбурга заявили, что будет проведен опрос жителей на предмет их отношения к строительству храма в сквере, поскольку необходимо учесть мнение горожан. До этого такое предложение высказал президент России.
Патриарх Московский и всея Руси Кирилл в храме Всех Святых в Страсбурге
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Патриарх: Русская церковь строит по три храма в сутки "для счастья"
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Ситуация вокруг строительства храма в ЕкатеринбургеПатриарх Кирилл (Владимир Гундяев)Владимир ПутинЕкатеринбургОбщество
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Примерное содержание беседы: - Царь батюшка, крепостные бунтуют! - А Соловьёва подключали? - Да подключали и Соловьёва и Киселёва, и кинозвёзд разных привозили, всё равно бунтуют окаянные! Прав каких-то требуют, хотят чтобы с ними считались! Ух, бесы!
27 мая, 13:15
Будущее Страны
3075012232
Я совершенно не против храмов как таковых, тем более что сам православный, но я против засилия РПЦ и втыкания новоделов повсюду. Та же ситуация, например, развивается с желанием воткнуть храм в сквере Афганцев в Москве. Это чуть ли не единственное свободное пространство в округе, где гуляют все от мала до велика, но ни с того ни с сего сюда хотят влезть и оттяпать часть территории. Храмов в округе достаточно, привлекайте людей в существующие, а не забивайте ими каждый квадратный метр города!
27 мая, 13:14
ЭЭдуард
296403021
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