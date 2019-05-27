Путин и патриарх Кирилл обсудили ситуацию с храмом в Екатеринбурге

МОСКВА, 27 мая — РИА Новости. Президент Владимир Путин и патриарх Московский и всея Руси Кирилл затрагивали тему строительства храма в Екатеринбурге при встрече, сообщил журналистам пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.

"Да, они затрагивали эту ситуацию. Мы неоднократно говорили, что они весьма откровенно обмениваются мнениями в ходе своих встреч по самым актуальным и самым разным вопросам актуальной повестки дня. Более подробно ничего вам сказать не могу на этот счет", — сказал Песков.

Отвечая на вопрос, совпадают ли позиции Путина и патриарха о ситуации в Екатеринбурге, он подчеркнул: "Ну вы же сами имеете возможность это сравнить".

"Большего я, к сожалению, не могу вам сказать, это есть частный обмен мнениями", — добавил пресс-секретарь главы государства.