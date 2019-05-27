В России могут ужесточить правила призыва в армию, пишут СМИ

МОСКВА, 27 мая — РИА Новости. Минобороны предложило внести поправки в закон "О воинской обязанности и военной службе", пишут " Минобороны предложило внести поправки в закон "О воинской обязанности и военной службе", пишут " Известия " со ссылкой на учредителя российской ассоциации юристов силовых ведомств "Гвардия" Олега Жердева.

Поправки коснутся процедуры прохождения медкомиссии. Так, будут расширены полномочия врачей: они смогут перепроверять здоровье призывников, ранее получивших отсрочку.

Предполагается, что такие меры должны помочь в борьбе с медиками, которые за взятку освобождали призывников от службы, предоставляя им поддельные справки.

Кроме того, законопроект вносит еще одно важное изменение. Теперь понятие "осмотр" будет изменено на "освидетельствование".

Как заявил РИА Новости депутат Андрей Красов, Минобороны действительно разрабатывает законопроект о дополнительных медкомиссиях для призывников, но обсуждать его пока преждевременно.

Сроки внесения законопроекта в Госдуму пока не известны, уточнил он.

Отказ от привычного призыва в армию

В середине апреля Владимир Путин оценил перспективу отказа от призыва в армию.

"Призыв постепенно-постепенно уходит в прошлое. Правда, для этого нужно время и соответствующее финансирование", - заявил он.

Президент пояснил, что военная техника становится сложнее, как и задачи, стоящие перед войсками. Это требует профессиональной армии.

Путин отметил, что некоторые страны все-таки не отказываются от призыва полностью, так как перед военнослужащими всегда остаются задачи, не требующие глубокой квалификации.

"Но, тем не менее, тенденция такая есть, мы будем дальше двигаться по ней", — резюмировал глава государства.

Подготовка к армии стала лучше

Ранее начальник Главного организационно-мобилизационного управления Генштаба генерал-лейтенант Евгений Бурдинский, подводя итоги осеннего призыва, заявил, что каждый седьмой российский призывник до поступления в армию успевает получить военно-учетную специальность – это на 6% больше, чем в прошлый осенний призыв.

В рамках призыва, как и планировалось, вооруженные силы пополнили 132,5 тысячи человек.