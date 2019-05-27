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РИА Новости

В Кремле прокомментировали решение трибунала ООН по украинским морякам

Вчера, 12:34
78557
© РИА Новости / Алексей Филиппов / Перейти в фотобанкЗадержанные украинские моряки в суде
Задержанные украинские моряки в суде
© РИА Новости / Алексей Филиппов
Перейти в фотобанк
МОСКВА, 27 мая — РИА Новости. Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков прокомментировал решение Международного трибунала ООН по украинским морякам, задержанным в прошлом году за нарушение госграницы.

"В случае с Керченским проливом не применима конвенция по морскому праву 82-го года, наш МИД уже детально это разъяснил. <...> Российская сторона, безусловно, продолжит последовательно отстаивать свою точку зрения в этой истории", — заявил он журналистам.

В субботу, 25 мая, суд обязал Россию освободить 24 украинских военнослужащих и вернуть три корабля. Согласно постановлению, требование нужно выполнить в течение месяца. При этом трибунал не счел необходимым, чтобы Москва прекратила уголовное преследование моряков.
Также Москва и Киев должны представить отчеты по событиям в Керченском проливе не позднее 25 июня.
Российская сторона отказалась присутствовать на слушаниях, объяснив это решение тем, что трибунал не обладает юрисдикцией для рассмотрения иска Украины. Эту позицию подтвердил и российский МИД.
Здание МИД ФРГ в Берлине
25 мая, 19:46
В Берлине призвали Россию выполнить решение трибунала по украинским морякам

Провокация в Керченском проливе

В ноябре 2018 года три корабля ВМС Украины нарушили госграницу России и на протяжении нескольких часов совершали опасные маневры, не реагируя на законные требования российских властей.
Пограничники задержали нарушителей. На борту кораблей были 24 военных, в том числе двое сотрудников СБУ. Суд заключил всех под стражу по обвинению в нарушении границы.
Владимир Путин оценил действия украинских властей как провокацию в преддверии выборов президента из-за низкого рейтинга Петра Порошенко.
Бывший премьер-министр Украины, лидер партии Народный фронт Арсений Яценюк
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Яценюк призвал требовать созыва Совбеза ООН после трибунала по морякам
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Дмитрий ПесковРоссияУкраинаВ мире
Популярные комментарии
Это они для тебя герои, а для нас и для всего мира нарушители границ суверенной государство. Хотя хохлам откуда знать что такое суверенитет.
27 мая, 13:19
ГАГор Араратян
2332003230
На ровном месте поимели себе проблемы. Зачем вообще нужно было задерживать эти суда. Ну подтолкнули "навалом". Ну стрельнули разок другой. Они и так уже драпали в сторону Одессы. Нет, надо было задерживать и арестовывать. Теперь Украинские моряки не трусливые клоуны, а незаслуженно пострадавшие герои.
27 мая, 13:09
ggosp2001
2363004220
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