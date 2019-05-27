В Кремле прокомментировали решение трибунала ООН по украинским морякам

МОСКВА, 27 мая — РИА Новости. Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков прокомментировал решение Международного трибунала ООН по украинским морякам, задержанным в прошлом году за нарушение госграницы.

"В случае с Керченским проливом не применима конвенция по морскому праву 82-го года, наш МИД уже детально это разъяснил. <...> Российская сторона, безусловно, продолжит последовательно отстаивать свою точку зрения в этой истории", — заявил он журналистам.

В субботу, 25 мая, суд обязал Россию освободить 24 украинских военнослужащих и вернуть три корабля. Согласно постановлению, требование нужно выполнить в течение месяца. При этом трибунал не счел необходимым, чтобы Москва прекратила уголовное преследование моряков.

Также Москва и Киев должны представить отчеты по событиям в Керченском проливе не позднее 25 июня.

Российская сторона отказалась присутствовать на слушаниях, объяснив это решение тем, что трибунал не обладает юрисдикцией для рассмотрения иска Украины. Эту позицию подтвердил и российский МИД.

Провокация в Керченском проливе

В ноябре 2018 года три корабля ВМС Украины нарушили госграницу России и на протяжении нескольких часов совершали опасные маневры, не реагируя на законные требования российских властей.

Пограничники задержали нарушителей. На борту кораблей были 24 военных, в том числе двое сотрудников СБУ. Суд заключил всех под стражу по обвинению в нарушении границы.