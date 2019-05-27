Титов доложит Путину о соблюдении прав предпринимателей

"Сегодня также президент примет уполномоченного по защите прав предпринимателей Бориса Титова. Они регулярно встречаются. Ежегодно наш бизнес-омбудсмен представляет доклады по правам предпринимателей: как обстоят дела с этими правами. И вот сегодня такой доклад будет главе государства в очередной раз представлен. Это будет публичная встреча", - рассказал Песков журналистам.