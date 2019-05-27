Титов доложит Путину о соблюдении прав предпринимателей

МОСКВА, 27 мая - РИА Новости. Президент России Владимир Путин в понедельник проведет встречу с бизнес-омбудсменом Борисом Титовым, который доложит главе государства о соблюдении прав предпринимателей, заявил пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков.
По его словам, в понедельник Путин занимается внутрикремлевскими совещаниями, встречами и готовится к заседанию Высшего Евразийского экономического совета в Нур-Султане, куда он отправится во вторник во второй половине дня.
"Сегодня также президент примет уполномоченного по защите прав предпринимателей Бориса Титова. Они регулярно встречаются. Ежегодно наш бизнес-омбудсмен представляет доклады по правам предпринимателей: как обстоят дела с этими правами. И вот сегодня такой доклад будет главе государства в очередной раз представлен. Это будет публичная встреча", - рассказал Песков журналистам.
В Нур-Султане 29 мая под председательством лидера республики Касым-Жомарта Токаева состоится очередное заседание Высшего Евразийского экономического совета, приуроченное к 25-летию идеи первого президента Казахстана Нурсултана Назарбаева о евразийской интеграции и пятилетию подписания договора о Евразийском экономическом союзе. В мероприятии примут участие лидеры Белоруссии, Киргизии и России.