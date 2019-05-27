В одесской колонии забаррикадировались около 500 заключенных

КИЕВ, 27 мая – РИА Новости. Около 500 заключенных забаррикадировались в Южной исправительной колонии общего режима №51 в Одессе, где произошел бунт, сообщил в понедельник РИА Новости советник главы Нацполиции Одесской области Руслан Форостяк

"Правоохранители были туда (к колонии - ред.) вызваны по информации, которая поступила в дежурную часть, о якобы массовых беспорядках в колонии, где забарикадировались около 500 осужденных, и горящем автомобиле на территории колонии. Это подтверждено",- сказал Форостяк.