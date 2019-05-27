Суд на Урале освободил от наказания по амнистии бизнесмена из списка Титова

ЕКАТЕРИНБУРГ, 27 мая - РИА Новости, Ольга Ерачина. Верх-Исетский районный суд Екатеринбурга в понедельник приговорил одного из фигурантов "лондонского списка" бизнес-омбудсмена Бориса Титова — бизнесмена Сергея Капчука, который вернулся в Россию после 15 лет жизни за границей, к лишению свободы условно на два года, а также освободил его от наказания по амнистии, сообщила РИА Новости представитель прокуратуры Свердловской области.

"Два года лишения свободы условно с испытательным сроком на два года. По амнистии он освобожден от отбытия наказания", - сказала собеседница агентства.

Ранее прокурор попросил назначить Капчуку наказание в виде лишения свободы и освободить его от наказания по амнистии по случаю Победы в Великой Отечественной войне. Капчук обвиняется в мошенничестве, совершённом группой лиц, потерпевшей стороной признаны РЖД.

Предприниматель, который руководил Салдинским металлургическим заводом (СМЗ), был объявлен в международный розыск в начале 2000-х годов по делу о мошенничестве со средствами Свердловской железной дороги. По словам самого Капчука, такая ситуация сложилась из-за конфликта с местной преступной группировкой. В июне 2018 года Капчук вернулся в Россию из Лондона после 15 лет жизни за границей.

В начале февраля прошлого года бизнес-омбудсмен РФ объявил имена 16 предпринимателей, включая Капчука, которые хотели бы вернуться на родину при условии, что они не попадут под арест. К ноябрю "лондонский список" включал 52 человека, по 38 из них прорабатывалась возможность возвращения в Россию.