Пентагон объявил тендер на закупку российских боеприпасов

В перечень входят, в частности, патроны для пистолетов Токарева и Макарова, автомата Калашникова обоих калибров (5,45 и 7,62 миллиметров), пулеметов ПКМ, ПКТ, ДШК и ЯкБ.

Отмечается, что командование американской армии проводит обзор рынка, чтобы найти поставщиков специальных боеприпасов и оружейных систем для их доставки за пределы континентальной части США; куда именно, не уточняется.