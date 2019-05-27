Пентагон объявил тендер на закупку российских боеприпасов

МОСКВА, 27 мая — РИА Новости. Подразделение Пентагона, ответственное за закупки, разместило на сайте правительства заявку на приобретение боеприпасов для оружия, которое не использует НАТО, сообщает издание Defence Blog.
В перечень входят, в частности, патроны для пистолетов Токарева и Макарова, автомата Калашникова обоих калибров (5,45 и 7,62 миллиметров), пулеметов ПКМ, ПКТ, ДШК и ЯкБ.
Отмечается, что командование американской армии проводит обзор рынка, чтобы найти поставщиков специальных боеприпасов и оружейных систем для их доставки за пределы континентальной части США; куда именно, не уточняется.
18 марта, 16:45"Серьезная штуковина": NI оценило пулемет Калашникова