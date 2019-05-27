В Пензенской области чиновника уволили из-за езды в пьяном виде

"Губернатор сегодня на оперативном совещании сообщил, что Валерий Муругов, находясь в отпуске, был привлечен к административной ответственности за управление автомобилем в состоянии опьянения. В связи с этим губернатор прямо на совещании уволил его", — сказала собеседница агентства.