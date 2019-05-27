В Пензенской области чиновника уволили из-за езды в пьяном виде

ПЕНЗА, 27 мая — РИА Новости, Эдуард Демьянец. В Пензенской области уволили начальника управления общественной безопасности и обеспечения деятельности мировых судей Валерия Муругова за вождение в пьяном виде, сообщила РИА Новости пресс-секретарь губернатора региона Ивана Белозерцева Дина Черемушкина.
"Губернатор сегодня на оперативном совещании сообщил, что Валерий Муругов, находясь в отпуске, был привлечен к административной ответственности за управление автомобилем в состоянии опьянения. В связи с этим губернатор прямо на совещании уволил его", — сказала собеседница агентства.
По словам Черемушкиной, глава региона пояснил, что любой чиновник, а тем более руководитель ведомства, связанного с общественной безопасностью и обеспечением правопорядка, должен иметь безупречную репутацию.
Муругов в 1992-2012 годах служил в МВД, с 2013 года работал в правительстве Пензенской области.