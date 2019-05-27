В Лионе задержали второго подозреваемого по делу о взрыве

ПАРИЖ, 27 мая - РИА Новости, Виктория Иванова. Французские правоохранители задержали второго человека в рамках расследования взрыва на пешеходной улице в Лионе, в результате которого пострадали 13 человек.

"Задержан второй человек", - сказал в эфире телеканала BFMTV мэр города Жерар Коллон, ранее занимавший пост министра внутренних дел страны. Он не сообщил иных подробностей о задержании и о роли этого человека в происшествии.

Вечером 24 мая в центре Лиона произошел взрыв, в результате которого пострадали более десяти человек. Полиция разыскивала мужчину, попавшего в объектив камеры видеонаблюдения. Согласно видеозаписям, он подъехал на велосипеде и оставил сверток, который впоследствии взорвался.