В БПП потребовали от Зеленского озвучить позицию о возможности дефолта

Ранее украинский бизнесмен Игорь Коломойский заявил Financial Times, что Зеленскому следует отказаться от программы помощи МВФ или объявить дефолт по внешнему долгу. Подавший в отставку премьер Украины Владимир Гройсман считает, что даже разговоры о дефолте вредны стране.

"Сегодня такие заявления (о дефолте – ред.), как минимум, должны получить официальное разъяснения от новоизбранного президента Владимира Зеленского. Думаю, народ имеет полное право услышать официальную позицию Зеленского относительно заявлений Игоря Коломойского", - сказал Герасимов в ходе заседания согласительного совета парламентских фракций в понедельник.

Совет директоров МВФ в декабре 2018 года утвердил новую кредитную программу stand-by для Киева, согласно которой Украина получит 3,9 миллиарда долларов. Срок ее реализации составляет 14 месяцев. При этом 1,4 миллиарда по решению фонда были выплачены в декабре 2018 года, а остальные средства станут доступны по итогам полугодовых обзоров. Замглавы нацбанка Украины Екатерина Рожкова ранее заявила, что ожидает очередного кредитного транша от МВФ в июне.